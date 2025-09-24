Texans sorprenden con despido de Gardner-Johnson

Gardner-Johnson se convirtió en un problema en el vestuario de los Texans debido a sus constantes críticas a sus compañeros de la defensiva secundaria

os Houston Texans sorprendieron este martes al despedir a Chauncey Gardner-Johnson, defensivo profundo estelar, campeón en el Super Bowl LIX de febrero pasado con los Philadelphia Eagles.

La llegada de Gardner-Johnson a los Texans fue uno de los movimientos más destacados en la pasada temporada baja ya que el jugador de 27 años es uno de los mejores profundos de la NFL.

Chauncey se distingue por su velocidad, anticipación y fuerza física que le han permitido acumular desde que llegó a la liga, en 2019, 304 tackleadas, 51 pases defendidos, 18 intercepciones, cuatro capturas de quarterback, dos balones sueltos forzados, uno recuperado y una anotación defensiva.

A pesar de sus cualidades, el líder en intercepciones del 2022 se convirtió en un problema en el vestuario de los Texans debido a sus constantes críticas a sus compañeros de la defensiva secundaria y a lo inconforme que estaba con su rol, por lo que había solicitado ser cambiado a otro equipo.

Ante las diferencias insalvables, los Texans prefirieron cortar a Gardner-Johnson a pesar de su trabajo como titular en los tres partidos disputados en esta campaña.

El jugador, originario de Cocoa (Florida), se ha distinguido por su carácter impulsivo desde que arribó a la NFL reclutado en la cuarta ronda del Draft 2019 por los New Orleans Saints, a los que dejó en 2021.

En 2022 firmó con Eagles, pero sus problemas de personalidad lo llevaron con Detroit Lions en 2023, con los que no tuvo continuidad.

La campaña pasada recibió otra oportunidad con Philadelphia y no defraudó; fue pieza fundamental para el triunfo de Eagles en el Super Bowl LIX sobre los Kansas City Chiefs.

A pesar de su destacado desempeño en los campeones, en los que sumó seis intercepciones, el tercer mejor registro de la liga, los Eagles prefirieron traspasarlo por su soberbia en el vestuario; algo que Gardner-Johnson calificó como temor a mejorar.

"Miedo a la competencia. Así de simple, no se puede programar el instinto animal de un defensivo. Querían que fuera un líder y hablara, pero luego querían que me quedara de brazos cruzados", afirmó el defensivo sobre su salida el 16 de julio pasado.

Ante la salida de Chauncey Gardner-Johnson, a los Texans les quedan en la sala de defensivos profundos Calen Bullock, MJ Stewart y Jimmie Ward, recién incorporado.

El equipo dirigido por DeMeco Ryans, que marcha con tres derrotas consecutivas, buscará su primera victoria el próximo domingo cuando visite a los Jacksonville Jaguars en la semana cuatro de la temporada.