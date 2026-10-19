Texans derrotan a Jaguars con cierre dramático en Londres

Los Jaguars volvieron a sufrir por las sanciones, una situación que se repitió por tercera semana consecutiva, incluida una por tener jugadores en el campo

Los Houston Texans derrotaron 34-31 a los Jacksonville Jaguars con un gol de campo de 49 yardas de Ka’imi Fairbairn cuando el reloj llegó a cero, en un emocionante encuentro disputado este domingo en el estadio de Wembley, en Londres.

El quarterback C.J. Stroud lanzó tres pases de touchdown y comandó la ofensiva que permitió a Houston conseguir su segunda victoria consecutiva y mejorar su marca a 2-4, mientras Jacksonville quedó con récord de 4-2 como líder de la AFC Sur.

El duelo tuvo un cierre dramático: Cam Little empató el marcador 31-31 con un gol de campo de 60 yardas a menos de dos minutos del final, después de que Travis Hunter interceptara un pase de Stroud en la zona de anotación.

Travis Hunter brilla con touchdown e intercepción ante Houston Texans

Hunter tuvo una actuación destacada al interceptar un pase de Stroud y atrapar una anotación de siete yardas. Con ello, se convirtió en apenas el quinto jugador en la era del Super Bowl, incluidos los playoffs, en conseguir un touchdown y una intercepción en el mismo partido.

Por los Jaguars, Trevor Lawrence lanzó cuatro pases de touchdown, dos de ellos para Bhayshul Tuten. También conectó con el ala cerrada novato Nate Boerkircher para una anotación de una yarda que acercó a Jacksonville a 24-21. Sin embargo, el esfuerzo de los Jaguars no fue suficiente para evitar la derrota ante su rival divisional. Stroud conecta tres pases de anotación

C.J. Stroud completó 24 de 34 pases para 312 yardas, tres touchdowns y una intercepción, la primera que sufre en la temporada.

El ala cerrada Foster Moreau recibió dos de sus pases de anotación: uno de seis yardas en el primer cuarto y otro de una yarda antes del descanso. En el tercer periodo, Stroud encontró a Jaylin Noel con un pase de 13 yardas para ampliar la ventaja de Houston a 24-14.

Además, Marvin Harrison Jr. debutó con los Texans y registró tres recepciones.

Penalizaciones vuelven a perjudicar a Jacksonville

Los Jaguars volvieron a sufrir por las sanciones, una situación que se repitió por tercera semana consecutiva. Una penalización por tener demasiados jugadores en el campo durante una patada de despeje extendió una serie ofensiva de Houston que terminó con el touchdown de Noel.

Con la victoria, los Texans redujeron la distancia respecto a Jacksonville en la pelea por el liderato de la AFC Sur, en un partido que se definió con la precisión de Fairbairn en los últimos instantes.