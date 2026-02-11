¡Terminó la novela! Ibáñez deja Tigres y ficha con Cruz Azul

Desde su llegada en 2023, Nico jugó 141 partidos e hizo apenas 31 goles en todas las competencias; con todo y esto, logró sumar tres títulos con el club

Después de varios días llenos de dimes y diretes, se confirmó la salida de Nicolás Ibáñez de Tigres, quien ahora pasará a reforzar a Cruz Azul, luego de un paso más que turbulento en el norte del país.

Aunque los aficionados cementeros sufrieron mucho con esta novela, seguramente quien más sufrió fue el propio Ibáñez, pues cerca del cierre de mercado, la directiva felina le comentó que no entraba en planes, por lo que fue registrado con la Sub 21 para liberar su plaza de extranjero.

Pero eso no fue todo, pues aunque la negociación inicial con los dirigentes celestes fue sencilla, a la hora de afinar detalles se trabó la negociación justo a horas del cierre de mercado, por lo que el delantero estuvo en el limbo durante algunas horas.

Esto fue una realidad, pues se captó al naturalizado mexicano en el Aeropuerto Internacional de Monterrey esperando a que la dirección deportiva celeste, encabezada por Iván Alonso, le confirmaran el cierre de la operación para que pudiera tomar su avión rumbo a la capital.

Cuando parecía que el fichaje se caería por la falta de tiempo, milagrosamente llegó el registro, el cual, según fuentes, se completó sobre las 23:58 horas del lunes, es decir, dos minutos antes del límite, con lo que terminó su estancia en Tigres.

Un cañón sin pólvora

Aunque llegó como una auténtica bomba, el paso de Nicolás Ibáñez por Tigres estuvo muy lejos de lo esperado, pues el club auriazul pagó $11 millones de dólares a Pachuca para hacerse con el delantero más letal del momento.

El hype fue tal, que todo pintaba para que el argentino fuera el sustituto de André-Pierre Gignac, sin embargo, la cosa fue totalmente opuesta, pues justo la eterna vigencia del francés impidió que el "Tanque" recibiera más oportunidades.

Con el paso del tiempo, la falta de regularidad derivó en falta de confianza, lo cual era muy notorio en el ariete, que en varias ocasiones falló oportunidades claras.

Bueno, pues ya se fue Nico Ibáñez de Tigres, la verdad si quedo a deber bastante su fichaje y lamentablemente se fue por la puerta de atrás.

En lo personal me quedo con este gol con el que mando alv a los de enfrente con todo y Sergio Ramos. pic.twitter.com/VOjQwflTEZ — Cody Punk (@MasterCorto) February 10, 2026

Aunque tuvo momentos interesantes cuando Guido Pizarro tomó el timón del club, Ibáñez nunca volvió a ser el mismo y pasó de ser el segundo fichaje más caro en la historia del club, a salir de la institución por la puerta de atrás y dejado aproximadamente $2.5 millones de dólares en las arcas del club.

Desde su llegada al club en el Clausura 2023, Nico jugó 141 partidos e hizo apenas 31 goles en todas las competencias. Con todo y esto, logró sumar tres títulos con el club: una Liga, el Campeón de Campeones y la Campeones Cup.

Nico ya es celeste

Su fichaje ya fue confirmado por las redes sociales de Cruz Azul, siendo bien recibido por la afición celeste, que ve en el delantero un gran jugador con sed de revancha y que tiene a misión de ayudar a que el club levante la Liga MX y el bicampeonato de la Concachampions.

Curiosamente, aunque fue registrado inicialmente con el dorsal 9, finalmente utilizará el número 7, mismo que usó Uriel Antuna antes de salir rumbo a Tigres, donde fue un rotundo fracaso.