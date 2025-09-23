¿Terminó la magia? Tigres suma solo un triunfo en un mes

En este periodo de tiempo, el equipo jugó siete partidos, seis de Liga y uno de Leagues Cup, donde la única victoria fue contra Santos

Tigres tuvo un inicio de temporada bastante prometedor, con victorias muy importantes como la que le sacó de visitante a Toluca; incluso llegó a tener cuatro victorias al hilo, incluyendo la Leagues Cup.

Ahora, la realidad es totalmente diferente para los felinos, pues parece que le equipo de Guido Pizarro aflojó el paso, esto debido a que solamente sacaron triunfo en el último mes.

📹 Con intensidad en cada balón, trabajo de recuperación y posesión, iniciamos nuestra preparación de cara a la Jornada 10 del Torneo.



¡Dale, equipo! 🐯 pic.twitter.com/HLZ1x9yeId — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) September 22, 2025

Dentro de este periodo de tiempo, el equipo regio jugó siete partidos, seis de Liga y uno de Leagues Cup, donde la única vez que salieron con la mano en alto fue contra Santos por 1-0.

Fuera de esto, el equipo perdió con América e Inter Miami; fuera de eso, cosechó empates con Mazatlán, León, Chivas y Pumas; estos últimos tres de manera consecutiva y dos de ellos sin anotaciones.

Esta serie de resultados no tan buenos tienen a Tigres en el sexto lugar de la tabla con 16 puntos, mismos que Xolos, aunque con un gol menos en la diferencia, pues el poderío ofensivo bajó muchísimo.

⚽️ Se trabajan aspectos en cancha con la mira puesta en nuestro partido ante Atlas.



¡Dale, Tigres! 💪🏼🐯 pic.twitter.com/BcqwGyTnVZ — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) September 22, 2025

Pese a que el pase a la Liguilla luce bastante posible gracias al benevolente sistema de competencia, sin embargo, es clave que los felinos recuperen el buen funcionamiento, porque llegar con buen momento anímico es clave en la Liguilla.

Además, hay que tener en cuenta que aunque vienen dos encuentros ante rivales que están en el fondo de la tabla, después toca medirse a Cruz Azul, Pachuca, Xolos y Monterrey; cuatro de los protagonistas del certamen.