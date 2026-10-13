Terminará Alexander Zverev el año como número uno mundial

El tenista alemán, ganador este año de Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos, concluirá 2026 como número uno del ranking ATP

El alemán Alexander Zverev se ha asegurado acabar el año 2026 como número uno mundial después del anuncio del italiano Jannik Sinner de que no volverá a jugar hasta 2027 por sus problemas físicos y la eliminación de Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Shanghái.

Sinner encabeza la clasificación con 11,000 puntos, pero perderá con toda seguridad 3,000 al no poder defender sus títulos en Viena, París y las finales ATP, con lo que su cuenta se reducirá cuando termine el calendario a 8,000.

A Zverev, segundo actualmente en la lista con 9,720 puntos, le queda por defender 930 que logró el pasado año en estos mismos torneos, con lo que acabará con una cantidad superior a Sinner y a Alcaraz, el tercer clasificado y que antes de su participación en Shanghái, tras vencer en Pekín, acumulaba 5,560 y ahora la derrota ante el belga Zizou Bergs le impide alcanzar al germano.

Por lo tanto, el alemán, ganador este año de Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos, concluirá 2026 como número uno. La única incógnita es saber cuándo logrará alcanzar la cima, dependiendo de sus próximas actuaciones.