Tepatitlán 'comió' jaiba y es campeón ante Tampico Madero

Luego de derrotar por 1-0 a la Jaiba dirigida por el "Chima" Ruiz, Tepatitlán bordó su segunda estrella de campeón en Liga Expansión

El Club Deportivo Tepatitlán volvió a tocar la gloria en la Liga de Expansión MX. En una tarde histórica y ante un Estadio Gregorio "Tepa" Gómez volcado en apoyo a su equipo, el conjunto alteño se proclamó campeón del Torneo Clausura 2026 tras vencer por la mínima diferencia (1-0) a la Jaiba Brava, resultado que también definió el marcador global de esta gran final. Con esta victoria, el "Tepa" consiguió el segundo campeonato de su historia en la categoría de plata del fútbol mexicano.

Un arranque intenso y el gol del campeonato

El encuentro comenzó con la tensión natural de una final. Desde el primer minuto, ambas escuadras salieron a disputar cada balón con el cuchillo entre los dientes. La Jaiba Brava dio el primer aviso apenas al minuto 5, con un potente remate de derecha por parte de Edson Torres que exigió a la zaga local.

Sin embargo, la respuesta alteña no se hizo esperar y resultó fulminante. Al minuto 11, tras un rechace del arquero visitante ante un embate local, Omar Islas aprovechó el rebote dentro del área y mandó el balón al fondo de las redes para firmar el 1-0. El estadio estalló en júbilo con una anotación que, a la postre, valdría un título.

Tras verse abajo en el marcador, el conjunto visitante adelantó líneas. Néstor Corona y Alonso Escoboza intentaron inquietar la portería defendida por Gustavo Gutiérrez, pero la zaga jalisciense contuvo los embates. Tepatitlán incluso rozó el segundo gol al minuto 35, cuando Jesús Venegas envió un peligroso centro que Bryan Mendoza estuvo cerca de conectar de cabeza.

Resistencia, expulsión y la gloria alteña

En la parte complementaria, el cuerpo técnico de la Jaiba Brava movió sus piezas con el ingreso de Michell Rodríguez para ganar profundidad. A pesar de los constantes intentos por las bandas y un susto provocado por un error en la salida alteña al minuto 63, el orden defensivo de Tepatitlán se mantuvo impecable.

El panorama se oscureció definitivamente para los visitantes al minuto 75, cuando Alberto Ríos recibió la tarjeta roja por doble amonestación, dejando a la Jaiba Brava con diez hombres en la recta final del encuentro.

Con la superioridad numérica, el "Tepa" administró la ventaja de manera inteligente. Aunque la visita insistió con orgullo hasta el minuto 83, el guardameta Gustavo Gutiérrez y sus defensores bajaron la cortina por completo.

Con el silbatazo final, se desató la fiesta en Los Altos de Jalisco. Tepatitlán selló el 1-0 definitivo para bordar su segunda estrella en la Liga de Expansión MX, consolidando un proyecto que hoy vuelve a celebrar en la cima del balompié nacional.