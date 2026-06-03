Tenista Mirra Andreeva avanza a semifinales de Roland Garros

Mirra Andreeva y Marta Kostyuk avanzaron a semifinales de Roland Garros y protagonizarán un duelo marcado por la rivalidad deportiva y el contexto geopolítico

La rusa Mirra Andreeva y la ucraniana Marta Kostyuk avanzaron con autoridad a la antesala de la final y se enfrentarán en un duelo cargado de tensión deportiva y simbolismo debido al conflicto que enfrenta a sus países.

Kostyuk selló su boleto tras imponerse a su compatriota Elina Svitolina por parciales de 6-3, 2-6 y 6-2 en un intenso enfrentamiento entre las dos mejores representantes ucranianas del torneo.

Por su parte, la joven sensación rusa Mirra Andreeva dominó de principio a fin a la rumana Sorana Cirstea con marcador de 6-0 y 6-3 para regresar a las semifinales del Grand Slam parisino.

Kostyuk mantiene paso perfecto en arcilla

La victoria permitió a Kostyuk extender a 17-0 su impresionante récord sobre superficie de arcilla durante la presente temporada, consolidándose como una de las jugadoras más dominantes del circuito en esta gira europea.

Además, la tenista de Ucrania hizo historia al convertirse en la primera representante de su país en alcanzar las semifinales de Roland Garros desde el inicio de la Era Abierta en 1968.

Tras el encuentro, Kostyuk recordó la difícil situación que atraviesa Ucrania debido a la guerra y dedicó palabras a las víctimas de los recientes ataques registrados en Kiev.

“Fue otra noche muy difícil para Ucrania. Especialmente en Kiev, donde muchas personas perdieron la vida”, expresó la tenista.

Svitolina también aprovechó su participación para enviar un mensaje de apoyo a la población ucraniana.

“Quiero dedicar este partido al pueblo ucraniano y a su resiliencia. ¡Gloria a Ucrania!”, manifestó.

Andreeva responde dentro de la cancha

La rusa de apenas 19 años continúa consolidándose como una de las grandes promesas del tenis mundial.

Su triunfo sobre Cirstea fue uno de los más contundentes del torneo y le permitió alcanzar su segunda semifinal en Roland Garros.

Andreeva mostró un tenis sólido desde el fondo de la pista, combinando profundidad, precisión y agresividad para neutralizar cualquier intento de reacción de la experimentada rumana.

Consultada sobre el significado de enfrentar a una rival ucraniana en el actual contexto político, la rusa evitó entrar en polémicas y aseguró que su única prioridad es el aspecto deportivo.

“Para mí no importa quién esté del otro lado de la red. Intento concentrarme en la pelota, en el partido y en el plan de juego”, señaló.

El historial entre ambas favorece a Kostyuk, quien acumula dos victorias en igual número de enfrentamientos. El más reciente ocurrió hace apenas unas semanas durante la final del torneo de Madrid.

Como ha sucedido desde el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, la tenista ucraniana no saludó a su rival en la red al término de aquel encuentro, una postura adoptada por las jugadoras de su país frente a competidoras rusas y bielorrusas.

Ahora, ambas volverán a encontrarse en un escenario mucho más importante, con un lugar en la final de Roland Garros en juego.