 'Tengo energía para darle a la institución': Stefan Medina

Obviamente he crecido, aprendido y mejorado, todavía siento que tengo energía para darle a la institución, para seguir aportándole al equipo que es lo más importante y seguir en un club tan grande tantos años no es fácil, porque la competencia y exigencia de un club grande no es fácil de manejar.

Afortunadamente, como equipo me han ayudado a que torneo tras torneo entregar lo mejor de mi, como bienestar del club y esperemos siga siendo así, señaló.