 Temen Pacers que Tyrese Haliburton sufra lesión de consideración

Los Indiana Pacers, que pierden por 3-2 en las Finales de la NBA contra los Oklahoma City Thunder, temen que Tyrese Haliburton sufra una distensión en el gemelo derecho, informó este martes la cadena ESPN.

Shams Charania, el 'insider' más importante de la NBA en la actualidad, detalló en ESPN que Haliburton se someterá a una resonancia magnética para determinar el alcance de la lesión.

A la espera de saber si podrá contar o no con Haliburton, cuya baja supondría un golpe durísimo, Indiana se ha quedado sin margen de error tras perder este lunes el quinto encuentro y deberá ganar el sexto en Indianápolis este jueves para forzar un séptimo el domingo de vuelta en Oklahoma.

Haliburton es el emblema de estos asombrosos Pacers y el gran protagonista de su extraordinario 'playoff', repleto de remontadas imposibles y de momentos heroicos.

El último que firmó el estelar base de Indiana ocurrió en el primer encuentro de las Finales, cuando se sacó de la chistera una canasta ganadora a falta de 0.3 segundos.

Haliburton arrastraba molestias en la pierna derecha pero durante el quinto partido se agravaron esos problemas y se le vio claramente mermado físicamente.

El base acabó sellando una noche para el olvido con una horrible estadística de 4 puntos (0 de 6 en tiros de campo, 4 de 4 desde la línea de personal), 7 rebotes y 6 asistencias con 3 pérdidas.

"Son las Finales de la NBA. Son las Finales, hombre. He trabajado toda mi vida para estar aquí y quiero estar en la cancha compitiendo, ayudando a mis compañeros en todo lo que pueda", dijo el lunes en rueda de prensa tras el quinto encuentro.

"Hoy no estuve bien, para nada, pero no se me pasa por la cabeza no jugar este tipo de partidos. Si puedo caminar, quiero jugar. Ellos lo entienden. Es lo que hay", añadió.

