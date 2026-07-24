Tecos cae ante Rieleros y pierde la serie en Aguascalientes

La novena de los Tecos de los Dos Laredos no logró reaccionar y sufrió su segunda derrota de la serie ante Rieleros de Aguascalientes

Los Tecos de los Dos Laredos cayeron 10-3 ante Rieleros de Aguascalientes, resultado con el que la novena local aseguró la serie.

El conjunto emplumado tomó ventaja desde la primera entrada con un cuadrangular de José Rodríguez, además de un doblete productor de Luis de los Santos para colocar el 3-0 parcial.

Sin embargo, Rieleros respondió en el tercer episodio con un rally de cinco carreras, impulsado por cuadrangulares consecutivos de José Manuel Orozco y Ángel Reyes, para darle la vuelta al marcador.

La ofensiva local amplió la diferencia con una carrera en la cuarta y cuatro más en la quinta entrada, donde Orozco terminó la noche con cinco carreras producidas.

Tecos no logró reaccionar y sufrió su segunda derrota de la serie.