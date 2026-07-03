Técnico de Congo recibe noticia de la muerte de su padre

Sébastien Desabre conoció públicamente el fallecimiento de su padre tras la eliminación de Congo en los octavos de final del Mundial

El entrenador de la selección de Congo, Sébastien Desabre, recibió una inesperada noticia al término de la conferencia de prensa posterior a la eliminación de su equipo en los octavos de final del Mundial, cuando se anunció públicamente el fallecimiento de su padre.

El estratega francés acababa de responder las preguntas de los medios luego de la derrota de Congo por 2-1 frente a Inglaterra, resultado que puso fin a la histórica participación del conjunto africano en el torneo.

Anuncio al finalizar la conferencia

Cuando la sesión con la prensa concluía, el portavoz de la selección tomó la palabra y expresó en francés: “El entrenador ha perdido a su padre. Sinceras condolencias”.

Tras escuchar el anuncio, Desabre dirigió una mirada de sorpresa hacia el jefe de prensa del equipo, Jerry Kalemo Ngoy. Instantes después recuperó la compostura y respondió con un breve “merci”, que en francés significa “gracias”.

Kalemo Ngoy informó un día después que ya tenía conocimiento del fallecimiento del padre del entrenador antes de disputarse el encuentro ante Inglaterra.

Un ciclo histórico con la selección

Desabre, de 49 años, dirige a la selección de Congo desde hace cuatro años y fue el responsable de llevar al equipo a disputar una Copa del Mundo por primera vez desde 1974.

La eliminación en los octavos de final marcó el cierre de una destacada participación para el conjunto congoleño en el certamen.

Durante la competencia también se registró una situación similar con el entrenador de Francia, Didier Deschamps, quien la semana pasada abandonó temporalmente la concentración de su selección para regresar a su país y asistir al funeral de su madre, antes de reincorporarse al equipo.