Team México y Team USA quedaron completos para Survivor Series 2026 con dos incorporaciones que marcaron el último Raw previo al evento: El Grande Americano se sumó al grupo encabezado por Rey Mysterio y Seth Rollins regresó para reforzar al equipo de Cody Rhodes, aunque su llegada provocó el rechazo inmediato de CM Punk.
Los equipos se enfrentarán el sábado 28 de noviembre en Houston, Texas, en una lucha tradicional de eliminación de cinco contra cinco, distinta de los combates WarGames que también forman parte de la cartelera.
Rey Mysterio completa Team México con El Grande Americano
Rey Mysterio eligió al Megacampeón de AAA, El Grande Americano, para ocupar el último lugar disponible. El anuncio se produjo pese a las protestas de Dominik Mysterio, quien intentó convencer a su padre de incorporarlo al equipo.
Con esta elección, el conjunto reunirá la experiencia de Mysterio, la coordinación de los hermanos Penta y Rey Fénix, y el estilo aéreo de Dragon Lee, además del aporte de El Grande Americano.
EL GRANDE AMERICANO 🇲🇽 Welcome to Team Mexico!! https://t.co/rvLB2nsyGH— WWE (@WWE) November 23, 2026
Así quedó integrado Team México:
- Rey Mysterio, capitán.
- Penta.
- Rey Fénix.
- Dragon Lee.
- El Grande Americano.
La alineación también tendrá representación de campeones de AAA: además del Megacampeón, Rey Fénix llega como monarca mundial de peso crucero. Sus títulos no están anunciados como parte de las estipulaciones del enfrentamiento.
Seth Rollins vuelve y complica la alianza con CM Punk
La última incorporación estadounidense tuvo un efecto distinto. Cody Rhodes presentó a Seth Rollins durante Raw en Wichita, Kansas, en su primera aparición en la programación televisiva de WWE desde SummerSlam.
BURN IT DOWN 🔥 Seth Rollins is the FINAL member of Team USA! @WWERollins https://t.co/23TACTdPoh— WWE (@WWE) November 24, 2026
La reacción de Punk cambió en cuanto conoció el nombre. Mientras Rollins se acercaba y abrazaba a Rhodes, su antiguo rival abandonó el cuadrilátero, dejando en evidencia la tensión entre ambos dentro de la historia televisiva.
Pese a lo ocurrido, Punk continúa anunciado como integrante de Team USA. La alineación quedó de la siguiente manera:
- Cody Rhodes, capitán.
- CM Punk.
- Seth Rollins.
- LA Knight.
- Je’Von Evans.
Rollins ocupó el lugar que inicialmente había sido asignado a Trick Williams. La vacante se reabrió después de que Damian Priest atacara la pierna de Williams en SmackDown, lo que llevó a Rhodes a buscar un reemplazo.
La elección aporta experiencia al equipo estadounidense, pero también lo obliga a resolver una convivencia difícil: Punk y Rollins deberán colaborar si quieren evitar que sus diferencias favorezcan a los rivales.
¿Cuándo y dónde ver Survivor Series 2026 en México?
Survivor Series: WarGames se celebrará el sábado 28 de noviembre, a partir de las 17:00 horas del centro de México.
El duelo entre México y Estados Unidos recuperará el formato tradicional de eliminación por equipos. Cada baja reducirá las opciones de su bando hasta que uno se quede sin participantes.
Con los diez nombres definidos, la atención pasa de las incorporaciones a la coordinación: Rey Mysterio buscará convertir el talento de su grupo en una victoria, mientras Rhodes tendrá que mantener unidos a dos aliados que ya mostraron sus diferencias antes de llegar a Houston.