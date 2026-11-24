Los equipos se enfrentarán el sábado 28 de noviembre en Houston, Texas, en una lucha tradicional de eliminación de cinco contra cinco

Team México y Team USA quedaron completos para Survivor Series 2026 con dos incorporaciones que marcaron el último Raw previo al evento: El Grande Americano se sumó al grupo encabezado por Rey Mysterio y Seth Rollins regresó para reforzar al equipo de Cody Rhodes, aunque su llegada provocó el rechazo inmediato de CM Punk.

Los equipos se enfrentarán el sábado 28 de noviembre en Houston, Texas, en una lucha tradicional de eliminación de cinco contra cinco, distinta de los combates WarGames que también forman parte de la cartelera.

Rey Mysterio completa Team México con El Grande Americano

Rey Mysterio eligió al Megacampeón de AAA, El Grande Americano, para ocupar el último lugar disponible. El anuncio se produjo pese a las protestas de Dominik Mysterio, quien intentó convencer a su padre de incorporarlo al equipo.

Con esta elección, el conjunto reunirá la experiencia de Mysterio, la coordinación de los hermanos Penta y Rey Fénix, y el estilo aéreo de Dragon Lee, además del aporte de El Grande Americano.