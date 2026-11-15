Taylor Fritz conquista Estocolmo y suma 12 títulos ATP

El estadounidense Taylor Fritz venció al argentino Thiago Tirante en tres sets y se coronó campeón del ATP 250 de Estocolmo

El estadounidense Taylor Fritz se proclamó campeón del ATP 250 de Estocolmo este sábado, luego de vencer al argentino Thiago Agustín Tirante por 6-2, 4-6 y 7-6(3), en una final que se extendió durante dos horas y 15 minutos.

Con este resultado, el número 10 del mundo y primer cabeza de serie del torneo consiguió su duodécimo título en el circuito ATP, aunque tuvo que exigirse al máximo para superar a un rival que disputaba la primera final de su carrera.

Tirante llevó la final hasta el desempate

Fritz comenzó el encuentro con autoridad y se llevó el primer set por 6-2. Sin embargo, el argentino elevó su nivel competitivo en la segunda manga y consiguió igualar el partido al imponerse por 6-4.

La definición llegó en el tercer set, donde ambos tenistas mantuvieron la disputa hasta forzar el 'tie-break'. Tirante tuvo oportunidades para quedarse con el encuentro, pero no consiguió aprovechar cuatro bolas de partido.

Fritz logró imponerse en el desempate por 7-3 y aseguró el triunfo, con el que levantó el trofeo del torneo sueco.

Fritz suma otro campeonato a su trayectoria

El estadounidense, quien llegó a Estocolmo como principal favorito, añadió así un nuevo título a su historial en el tenis profesional. La victoria también confirmó su capacidad para resolver una final exigente ante un rival que buscaba conquistar su primer campeonato ATP.

Para Tirante, pese a la derrota, la final representó su primera oportunidad de disputar el título de un torneo del circuito, después de una semana en la que consiguió avanzar hasta el último encuentro.