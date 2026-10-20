TAS prevé fallo sobre final Senegal-Marruecos en noviembre

El comité consideró que la conducta de Senegal infringió el artículo 82 del reglamento y aplicó el artículo 84 para declarar la derrota por abandono

La disputa por el título de la Copa Africana de Naciones 2025 se prolongará varias semanas más. El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) informó que prevé emitir a finales de noviembre su resolución sobre el recurso de Senegal contra la decisión que anuló su victoria en la final y otorgó el campeonato a Marruecos.

El tribunal explicó este lunes 19 de octubre que los árbitros continúan deliberando después de la audiencia celebrada a puerta cerrada el 8 de octubre en Lausana, Suiza.

Prepararán un laudo completo que incluirá la decisión y sus fundamentos jurídicos, sin que exista todavía un día específico para su publicación.

Senegal busca recuperar el título ganado en la cancha

La controversia corresponde a la edición 2025 del torneo, cuya final se disputó el 18 de enero de 2026 en Rabat. Senegal venció 1-0 a Marruecos en tiempo extra, con un gol de Pape Gueye al minuto 93.

Antes de la prórroga, un penal señalado a favor de los anfitriones provocó la protesta de varios futbolistas senegaleses, quienes abandonaron temporalmente el terreno de juego. Posteriormente regresaron y el encuentro se reanudó.

Brahim Díaz ejecutó el penal, pero Édouard Mendy lo detuvo. El empate sin goles llevó la final al tiempo extra, donde Senegal consiguió la anotación con la que recibió el trofeo.

La CAF cambió el resultado a un 3-0 para Marruecos

El 17 de marzo, el Comité de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) aceptó la reclamación marroquí y dejó sin efecto la resolución previa de su órgano disciplinario.

El comité consideró que la conducta de Senegal infringió el artículo 82 del reglamento y aplicó el artículo 84 para declarar la derrota por abandono. Así, registró un 3-0 administrativo a favor de Marruecos, que pasó a ser reconocido como campeón por la confederación.

La Federación senegalesa presentó su apelación ante el TAS el 25 de marzo, contra la CAF y la Real Federación Marroquí de Fútbol. Solicita que se anule esa determinación y se le restituya el reconocimiento como ganadora de la competición.

El tribunal no ha anticipado el sentido de su decisión

El expediente es analizado por un panel integrado por Gérald Simon, Luigi Fumagalli y Ulrich Haas. La actualización del tribunal se limita al calendario previsto y al estado de las deliberaciones; no adelanta una resolución favorable a ninguna de las partes.

El TAS también advirtió que únicamente debe considerarse oficial la información difundida mediante sus propios canales y que cualquier anuncio sobre el caso será publicado en su sitio web.

Hasta que se conozca el laudo, permanece pendiente la respuesta a la apelación con la que Senegal busca revertir la decisión de la CAF y recuperar el título que obtuvo sobre el terreno de juego.