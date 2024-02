'Tano' quiere salir a ganar en todos lados: 'Corcho'

Hoy al mediodía se llevó a cabo el día de la foto con los Rayados en El Barrial, y al término del evento, habló ante los medios 'Corcho' Rodríguez, quien reveló que el técnico Fernando Ortiz, les pide que siempre salgan ofensivos y a ganar.

"La postura que tiene el técnico y nos recalca siempre, es que quiere salir a ganar en todos lados, es la actitud que tiene el equipo, tenemos que intentar lo que estamos practicando para demostrarlo en el próximo partido", comentó.

Sobre lo que espera del duelo ante América, dijo que, "Va a hacer mi primera vez y contento, será un partido importante y difícil y preparándonos para ese día, y de ellos todos son buenos jugadores, estamos trabajando en lo nuestro para que salga en la cancha".

Con respecto a su adaptación, Rodríguez dijo, "Estoy muy bien, muy cómodo, el equipo me hizo sentir así la verdad muy bien, la verdad que me recibieron bien desde el primer día, eso a uno le hace tomar confianza y tranquilidad. Contento con el plantel que hay y la gente. Creo que el equipo, me hace dar confianza para jugar suelto y tranquilo. Intento hacer lo que sé así que el equipo me da la confianza para que esté tranquilo dentro de la cancha".

Por último, declaró que, "Trabajar, dedicarse a estar enfocado que viene una seguidilla importante, sabemos que hay un plantel grande y de buenos jugadores, tenemos que intentar hacer lo que el DT pide en la semana para reflejarlo en la cancha y conseguir resultados".

