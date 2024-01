 Tano Ortiz asegura que Rayados pecó de poco contundente

Fernando Ortiz, entrenador de la ´Pandilla´ reconoció que hizo falta contundencia a la hora de llegar al marco rival.

"(Faltó) convertir todas las situaciones que creamos, no fuimos eficaces y en esta clase de partidos, durante el minuto 83, el partido estaba vivo. Porque igual a veces tienes esas posibilidades donde pueden convertir, nos convirtieron", sentenció.

El Tano aseguró que, pese al resultado, se queda con el buen funcionamiento de sus jugadores, destacando la participación de sus recientes refuerzos: Brandon Vázquez, quien anotó con asistencia de Jorge Rodríguez.

"Más allá del resultado que no estamos conformes, a mí me gustó. Me gustó porque el equipo intentó siempre. Con muchas ideas donde siguen manifestando los jugadores, tuvimos situaciones claras, no fuimos efectivos, es fútbol, esto es así. Cuando no la metes, a veces pasan estas situaciones y pecamos a nosotros".

Después del silbatazo final, la afición mostró su descontento con una oleada de abucheos, mismos que Ortiz se comprometió a erradicar

“Con respecto a la afición, respeto a la afición. Siempre lo dije y lo voy a sostener. Esos abucheos que hay dentro del campo de juego tenemos que cambiarlos por aplauso. ¿Cómo logramos eso? En que nosotros podamos entender la situación y aprovecharla en cada situación".

Monterrey volverá a la acción este sábado, cuando reciban en el ´Gigante de Acero´ al Atlético San Luis.

Comentarios