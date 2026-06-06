Tampico Madero anuncia bajas para el Apertura 2026

El equipo mencionó en su comunicado que la baja de estos jugadores es parte de la reestructuración que tienen pensada en el siguiente torneo

Ya con la temporada concluida y con dos subcampeonatos en el primer semestre del año, el equipo de Tampico Madero anuncia a los jugadores que no seguirán en la siguiente temporada.

Entre los 7 jugadores se destaca el nombre de Joel Martínez, delantero uruguayo que llegó al equipo de la Jaiba Brava en este torneo, quien también jugó en el equipo de Correcaminos.

Los otros seis jugadores son: Rai Villa, Omar Soto, Cristian González, Alfredo Peralta, José Clemente y Edson García.

La reestructuración apunta al próximo torneo

El equipo mencionó en su comunicado que la baja de estos jugadores es parte de la reestructuración que tienen pensada en el siguiente torneo, focalizados en ir por el título del Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX.

Con información de Martín Díaz..