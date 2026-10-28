Tampa Bay rescata el triunfo en la 12.ª y se salva de barrida

Con este resultado, la novena de Florida frenó la inminente barrida y alargó el compromiso para forzar un quinto encuentro

En un auténtico duelo de alarido que se extendió hasta la duodécima entrada, los Rays de Tampa Bay vencieron este martes por 4-3 a los Cerveceros de Milwaukee en el cuarto juego de la Serie Mundial de las Grandes Ligas, celebrado en el Tropicana Field.

Con este resultado, la novena de Florida frenó la inminente barrida y alargó el compromiso para forzar un quinto encuentro.

Tras caer en los dos primeros duelos en el American Family Field y sufrir un revés inicial en su propia casa, los Rays respondieron con carácter para evitar que el título se definiera antes de tiempo, manteniendo viva la esperanza de remontada en el clásico de otoño.

Un duelo de estrategia y racimos alternados

El encuentro comenzó bajo el dominio de los lanzadores, hasta que la pizarra se movió en la segunda entrada con un doblete productor de Chandler Simpson que mandó al plato a Jonny DeLuca, abriendo el camino para Tampa Bay.

BEN WILLIAMSON WALK-OFF RAYS SURVIVE! https://t.co/bjHolx3L4m — MLB (@MLB) October 28, 2026 Los Cerveceros respondieron en el cuarto episodio mediante un batazo de doble estación de Cooper Pratt para nivelar las acciones, aunque la respuesta local fue inmediata con una anotación de Junior Caminero que devolvió la ventaja a los de casa. El drama escaló en la quinta entrada, cuando un cuadrangular solitario de David Hamilton decretó el empate a dos carreras, un marcador que desafió a los bullpens y se mantuvo inalterable a lo largo de entradas apretadas y tensas. Desenlace de infarto en extra innings El clímax llegó en el duodécimo episodio. Con la presión al límite y tras ir abajo por la mínima, los Rays armaron la reacción definitiva: un sencillo de Jonny DeLuca emparejó los cartones a tres, y posteriormente Chandler Simpson conectó el imparable de oro que impulsó la carrera de la victoria para sellar el definitivo 4-3. Con la serie momentáneamente inclinada, pero con el orgullo intacto, los Rays de Tampa Bay buscarán repetir la dosis este miércoles en el quinto partido de la Serie Mundial, en un Tropicana Field que volverá a vestirse de gala para mantener la pelea por el campeonato.