Tamaulipeca termina por primera vez el Tour de Francia Femenil

La ciclista nacida el 30 de noviembre de 2002 también representó a México en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta de Kigali 2025

Romina Hinojosa, originaria de Tampico, Tamaulipas, de 23 años de edad, se acaba de convertir en la primera mexicana en terminar el Tour de Francia Femenil, considerada la competencia ciclista más importante del mundo.

Llegó a la competencia defendiendo los colores de la escuadra Lotto y completó todas las nueve etapas llenas de alta exigencia en territorio francés, mientras que cuatro de sus compañeras de equipo abandonaron la competencia.

Romina se ubicó en el puesto 91, lugar con el que se ubica dentro del puesto 113 en la clasificación general. La mexicana completó la competencia con un tiempo de 33 horas, 48 minutos y 33 segundos.

Romina Hinojosa construye su trayectoria en el ciclismo europeo

El lugar 91 correspondió a la posición obtenida por Hinojosa durante la novena y última etapa, mientras que concluyó en el puesto 113 de la clasificación general. La tamaulipeca formó parte del grupo de 113 corredoras que consiguió terminar la competencia, de las 154 que tomaron la salida.

La edición 2026 del Tour de Francia Femenil se desarrolló del 1 al 9 de agosto, con un recorrido aproximado de mil 175 kilómetros entre Suiza y Francia. El trazado incluyó etapas llanas, jornadas accidentadas, una contrarreloj individual y dos pruebas de montaña, entre ellas la histórica llegada al Mont Ventoux.

Antes de participar en esta competencia, Romina Hinojosa ya había acumulado experiencia en el ciclismo europeo. Entre sus resultados se encuentran un sexto lugar en una etapa de montaña del Tour de l’Avenir Femenil, la posición 46 de la clasificación general de la Vuelta Femenina 2025, un segundo lugar de etapa en el Giro Mediterráneo Rosa y el puesto 18 en la Vuelta a Portugal.

La ciclista nacida el 30 de noviembre de 2002 también representó a México en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta de Kigali 2025. Su participación y llegada a la meta final en Niza abren un nuevo capítulo para el ciclismo femenil mexicano en una de las competencias más exigentes del calendario internacional.

Con información de Martín Díaz...