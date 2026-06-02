VIE 14 FEB
30°

Deportes

Tamaulipas será sede del Nacional de Primera Fuerza de Atletismo

Por: INFO 7

01 Junio 2026, 19:01

Compartir
WhatsApp

Del 5 al 7 de junio, Ciudad Victoria será sede de la competencia que se desarrollará en la pista del Estadio Marte R. Gómez y reunirá a cerca de 450 atletas

Tamaulipas será sede del Nacional de Primera Fuerza de Atletismo

Ciudad Victoria recibirá del 5 al 7 de junio el Campeonato Nacional de Primera Fuerza de Atletismo, competencia que se desarrollará en la pista del Estadio Marte R. Gómez y reunirá a cerca de 450 atletas.

WhatsApp Image 2026-06-01 at 6.04.50 PM (1).jpeg

El evento contará con la participación de deportistas de diferentes estados del país, además de representantes de naciones como Hungría, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Bolivia y Cuba.

WhatsApp Image 2026-06-01 at 6.04.49 PM.jpeg

El certamen otorgará marcas y puntos para competencias internacionales, incluyendo los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y contempla pruebas de velocidad, fondo, relevos, saltos, lanzamientos y pruebas combinadas.

WhatsApp Image 2026-06-01 at 6.04.50 PM.jpeg

Durante los tres días de actividad se entregarán 144 medallas en las distintas disciplinas convocadas, consolidando a Ciudad Victoria como sede de uno de los eventos más importantes del atletismo nacional.

Con información de Martín Diaz

 

Comentarios