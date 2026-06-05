Takefusa Kubo celebra cumpleaños en Monterrey tras cambio de sede

Japón modificó sus planes y trasladó sus entrenamientos a El Barrial, instalaciones utilizadas por Rayados en Santiago, Nuevo León

Takefusa Kubo, junto con la selección de Japón, vivió una jornada contrastante en Monterrey durante la concentración de la selección de Japón rumbo al Mundial 2026.

El futbolista japonés pasó de explicar públicamente el cambio de sede de entrenamiento por las condiciones de la cancha de la Facultad de Medicina de la UANL a recibir un pastel sorpresa por su cumpleaños número 25.

El jugador de la Real Sociedad fue una de las voces que habló sobre la decisión del plantel japonés de dejar de entrenar en las instalaciones de la Facultad de Medicina, luego de que el equipo detectara irregularidades en el terreno de juego durante su primera práctica en la ciudad.

Kubo explica por qué Japón cambió de cancha

De acuerdo con Kubo, el campo utilizado inicialmente por Japón no ofrecía las condiciones necesarias para que los futbolistas trabajaran con plena confianza a pocos días del inicio del torneo.

"El campo de ayer no estaba muy bien. Estaba duro, tenía agujeros y tuvimos que cambiar porque los jugadores teníamos miedo", señaló el futbolista japonés.

La preocupación principal del plantel era evitar lesiones durante la etapa final de preparación, especialmente porque los entrenamientos previos a una competencia mundialista requieren intensidad, velocidad y contacto constante con el balón.

Tras esa evaluación, Japón modificó sus planes y trasladó sus entrenamientos a El Barrial, instalaciones utilizadas por Rayados en Santiago, Nuevo León, donde el equipo pudo trabajar en mejores condiciones.

El @AlecsAguir entrevistando a Kubo, y de pronto un pastel y las mañanitas interrumpen 🎂🇯🇵



Hablaba sobre lo mucho que le gustó El Barrial pic.twitter.com/41FQ8TOkZv — Azteca Noreste Deportes (@deportesazteca7) June 5, 2026

Recibe pastel sorpresa por su cumpleaños

Después de hablar ante los medios sobre el cambio de cancha, Kubo también protagonizó un momento más relajado al recibir un pastel de cumpleaños en Monterrey.

El futbolista cumplió 25 años el 4 de junio, fecha que coincidió con los primeros días de la concentración japonesa en Nuevo León. Un compañero aprovechó la ocasión para sorprenderlo con el detalle.

La escena mostró una faceta distinta del día para el jugador, quien pasó de responder cuestionamientos sobre las instalaciones de entrenamiento a recibir muestras de afecto durante su estancia en la ciudad.

Con el cambio a El Barrial, Japón continuará su preparación en Monterrey mientras busca llegar en las mejores condiciones posibles a su primer compromiso mundialista.