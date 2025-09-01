Tadu Abate y Bekelech Gudeta ganan el maratón de México

Los etíopes Tadu Abate y Bekelech Gudeta fueron los triunfadores en la cuadragésima segunda edición del Maratón de la Ciudad de México

Los etíopes Tadu Abate, en la categoría masculina, y Bekelech Gudeta, en la femenina, fueron los triunfadores este domingo en la cuadragésima segunda edición del Maratón de la Ciudad de México.

Abate venció en el recorrido de 42,195 kilómetros con un tiempo de dos horas, 11 minutos y 17 segundos por delante de los kenianos Benard Kipkorir, segundo con 2h11:28, y el campeón defensor Edwin Kiptoo, tercero con 2h13:07.

El tiempo de Tadu quedó muy lejos del récord establecido en esta carrera por el boliviano Héctor Garibay, que en 2023 cruzó la meta en 2h08:23.

Entre las mujeres, Gudeta, quien tomó el mando desde la arrancada, detuvo el cronómetro en 2h28:36, por delante de la peruana Lizaida Valdivia, segunda con 2h32:28. En tercer puesto acabó la bareiní Ruth Danies Albert Jebet con 2h32:47.

Albert Jebet conservó su tercera posición a pesar de los problemas físicos que presentó en la parte final de la carrera, que acabó vomitando.

La carrera empezó en el estadio Olímpico Universitario, que fue sede de los Juegos de México de 1968, y siguió en un recorrido por las principales avenidas de la capital mexicana hasta concluir en el Zócalo, en el centro de la ciudad.

El premio para el ganador fue de $50,000 dólares, el segundo se llevó $20,000 y el tercero, $10,000.

La edición número 42 del maratón de la capital mexicana, que se encuentra a 2,240 metros sobre el nivel del mar, contó con la presencia de casi 30,000 competidores.