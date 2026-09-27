Svitolina impulsa a Ucrania a su primera final de la Billie Jean

Elina Svitolina venció a Jasmine Paolini y selló el pase de Ucrania a su primera final de la Billie Jean King, donde enfrentará a Chequia

Ucrania hizo historia en la Copa Billie Jean King al clasificarse por primera vez a una final, después de imponerse 2-0 a Italia en las semifinales disputadas en el Shenzhen Bay Sports Centre Arena, en China.

Elina Svitolina, número siete del mundo, aseguró el segundo punto de la serie tras derrotar 6-2 y 6-2 a la italiana Jasmine Paolini, número 20 del ranking, en apenas una hora y tres minutos.

La ucraniana tomó el control desde los primeros juegos. Con dos quiebres consecutivos estableció una ventaja de 3-0 y, aunque Paolini logró acercarse 3-2, Svitolina recuperó el dominio gracias a la profundidad de sus golpes.

Con otro rompimiento de servicio, la tenista ucraniana se llevó el primer set por 6-2 en 31 minutos.

Paolini no encuentra respuesta

El segundo parcial mantuvo la misma dinámica. Svitolina quebró de inmediato el saque de su rival y posteriormente encadenó once puntos de manera consecutiva para colocarse 4-0.

Paolini logró conservar dos turnos de servicio, pero no pudo cambiar el rumbo del encuentro. Svitolina cerró la victoria con una derecha ganadora y concretó cinco de las siete oportunidades de quiebre que tuvo durante el partido.

La ucraniana ganó 58 de los 89 puntos disputados y consiguió el 81 % de los puntos con su primer servicio, frente al 41 % de Paolini.

Antes del triunfo de Svitolina, Anhelina Kalinina, número 48 del mundo, puso a Ucrania en ventaja al derrotar 6-3 y 6-4 a Tyra Grant, ubicada en el puesto 150 del ranking.

Con ambos puntos asegurados, el conjunto ucraniano evitó llegar al partido de dobles y concretó una clasificación histórica ante una Italia que buscaba disputar su cuarta final consecutiva.

Ucrania enfrentará a Chequia por el título

La selección ucraniana disputará este domingo el campeonato ante Chequia. Para Italia, la derrota también significó el final de la posibilidad de conseguir su tercer título consecutivo en la competencia.

Después de su victoria, Svitolina destacó el significado de la clasificación para su país y recordó la derrota sufrida en Shenzhen un año atrás, señalando que aquel resultado la llevó a mantener la concentración y elevar su nivel.

El capitán ucraniano, Illya Marchenko, también reconoció el desempeño de sus jugadoras y calificó la clasificación como una emoción especial para Ucrania.