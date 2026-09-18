Suspenden venta de boletos de Knicks por error en precios

Los boletos para la temporada 2026-27 fueron publicados con precios elevados, por lo que MSG corregirá los montos y reembolsará la diferencia a compradores

Lo que no es un error es el entusiasmo por ver al nuevo monarca de la NBA.

Y es que este jueves los Knicks de Nueva York detuvieron la venta de entradas individuales para la temporada 2026-27 después de que un error provocara que los boletos fueran publicados con precios demasiado altos.

Para el encuentro inaugural del 20 de octubre contra Filadelfia, el precio mínimo llegó a superar los $1,000 dólares.

Tras el incidente, Madison Square Garden Sports informó que la venta fue suspendida anunció que los montos serán corregidos antes de reanudar el proceso.

"Estamos dando pausa la venta de entradas individuales de los Knicks debido a un error en nuestros precios", señaló la organización en un comunicado.

La empresa indicó que regresará a los precios del año pasado más un aumento promedio del 12%.

También informó que la venta se reanudará próximamente y que quienes ya hayan comprado entradas individuales recibirán un reembolso por la diferencia.

Habitualmente, los precios de las entradas de los Knicks aumentan después de temporadas en las que el equipo avanza a los playoffs. Sin embargo, el propietario James Dolan no ha aplicado incrementos cuando el equipo no consigue hacerlo.

"Nuestra intención nunca fue cobrar de más a nuestros fieles aficionados, y agradecemos a todos por su apoyo a los Knicks y su paciencia mientras corregimos esto", señaló MSG.

Sin embargo, este error no afectó el proceso para adquirir abonos de temporada, el cual comenzó hace meses. Al igual que las ventas "Fan first", dirigidas a quienes se habían registrado para obtener prioridad en la compra de entradas para partidos individuales a precio nominal, pues estas se realizaron durante este lunes y martes.