Suspenden tres años a atleta mexicana Yamile Herrera, por dopaje

La atleta mexicana Yamile Herrera recibió una sanción de tres años tras dar positivo por oxandrolona en un control antidopaje durante los Mundiales de Relevos

La velocista mexicana Yamile Herrera fue suspendida por tres años luego de dar positivo en un control antidopaje realizado durante los Mundiales de Relevos 2026, celebrados en Gaborone, Botsuana, informó la Unidad de Integridad del Atletismo (AIU).

El examen fue practicado el pasado 2 de mayo, una vez concluida la participación de la atleta en la prueba de relevo mixto 4x100 metros. El análisis de orina detectó la presencia de oxandrolona, una sustancia prohibida por la normativa antidopaje.

The AIU has banned Yamile Herrera (Mexico) for 3 years from 3 June 2026 for Presence/Use of Prohibited Substance (Oxandrolone). DQ results from 2 May 2026 until 3 June 2026

Details here: https://t.co/HsqsrzSOiw pic.twitter.com/Qt1UzAVo0E — Athletics Integrity Unit (@aiu_athletics) June 23, 2026

Atleta aceptó la infracción

De acuerdo con la AIU, Herrera fue notificada del resultado analítico adverso el pasado 10 de junio. Tras conocer el informe, la deportista de 26 años admitió haber cometido una violación de las reglas antidopaje y aceptó las consecuencias correspondientes.

Como resultado, la sanción tendrá una duración de tres años, con vigencia a partir del 3 de junio de 2026.

Anulan sus resultados deportivos

Además de la suspensión, la Unidad de Integridad del Atletismo determinó que todos los resultados obtenidos por Yamile Herrera desde el 2 de mayo de 2026 quedarán anulados, conforme a los reglamentos internacionales en materia de dopaje.

La AIU también precisó que el Comité Nacional Antidopaje de México conserva el derecho de impugnar la resolución ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), con sede en Lausana, Suiza, si considera pertinente presentar un recurso.

La sanción se suma a los casos recientes atendidos por la AIU como parte de su política para reforzar los controles antidopaje y preservar la integridad de las competencias internacionales de atletismo.