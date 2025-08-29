Suspenden seis juegos al receptor Rashee Rice por causar choque

El jugador de Chiefs fue suspendido por violar la política de conducta de la NFL tras el hecho ocurrido el 30 de marzo pasado en donde provocó el percance

Rashee Rice, campeón en el Super Bowl LVIII con los Kansas City Chiefs, fue suspendido este miércoles con seis partidos de la temporada 2025 de la NFL por causar un accidente automovilístico que provocó lesiones corporales en varias personas.

La suspensión de Rice se dio por violar la política de conducta personal de la NFL por el hecho ocurrido el 30 de marzo pasado en el que él y otro conductor causaron un choque en cadena que involucró a cuatro vehículos y causó múltiples lesiones a varias personas en un accidente que ocurrió en una carretera de Dallas, Texas.

Por el accidente, el jugador de 25 años fue acusado de dos delitos graves de tercer grado: colisión con lesiones corporales graves y conducción a toda velocidad en una carretera con lesiones corporales, de los que se declaró culpable en julio.

"He pasado muchas noches en vela pensando en los daños que causé, seguiré trabajando para asegurarme de que todos los afectados reciban una compensación. Lamento profundamente los daños físicos a personas y propiedades. Ofrezco mis más sinceras disculpas por el daño que causé a conductores inocentes y a sus familias", declaró el jugador al aceptar su culpabilidad.

Rashee tendrá la obligación de pagar aproximadamente 115,000 dólares a las víctimas por sus gastos médicos.

El juez que lo condenó permitirá a Rice elegir el momento o los momentos en que cumple su condena.

El jugador se perderá desde el partido de la semana 1 en el que los Chiefs debutarán en la campaña regular ante Los Angeles Chargers en la Arena Corinthians de Sao Paulo, Brasil, el próximo 5 de septiembre, hasta el duelo de la semana 6 contra los Detroit Lions del 12 de octubre.

Será elegible para reaparecer para el choque contra Las Vegas Raiders del 19 de octubre, dentro de la semana 7.

Rashee Rice llegó a los Chiefs seleccionado en la segunda ronda del Draft 2023. Como novato ayudó al equipo a ganar el Super Bowl LVIII, en una campaña en la que lideró al grupo de receptores con 79 recepciones, 938 yardas y 7 anotaciones.

El año pasado estuvo limitado a cuatro partidos debido a una lesión en la rodilla que sufrió en la semana 4.