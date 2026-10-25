Suspenden por dopaje a la campeona olímpica y mundial de maratón

Una muestra tomada fuera de competición arrojó un resultado analítico adverso por eritropoyetina, sustancia prohibida que puede mejorar el rendimiento deportivo

La Unidad de Integridad del Atletismo (AIU) anunció este viernes la suspensión provisional de la campeona olímpica y mundial, la keniata Peres Jepchirchir, tras dar positivo por dopaje según anunció en una publicación en redes sociales.

“La AIU ha suspendido provisionalmente a la campeona mundial después de que una muestra tomada fuera de competición, recolectada en Kenia antes de su reciente victoria en el Maratón de Sídney, arrojara un resultado analítico adverso para EPO”, difundió la organización.

La eritropoyetina (EPO) es una sustancia prohibida que puede mejorar el rendimiento deportivo y está prohibida en deportes de resistencia, como en este caso el maratón, por la Agencia Mundial Antidopaje.

La atleta africana, de 33 años, se proclamó campeona mundial el pasado mes de agosto en el Maratón de Sídney, tras dominar por completo la carrera, en un tiempo de 2h18:31.

Además, Jepchichir, considerada una de las mejores atletas de su generación, suma a su amplio palmarés la medalla de oro en Tokio 2021, así como cuatro ‘majors’ (los mejores maratones del mundo) como el de Londres (en 2024), el de Boston (2022) y el de Nueva York (2021).