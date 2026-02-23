Suspenden partidos de la Liga MX, Femenil y Liga de Expansión

Las decisiones fueron tomadas luego de que autoridades locales activaran protocolos preventivos y emitieran recomendaciones ante hechos de violencia

La Liga MX, la Liga MX Femenil y la Liga de Expansión MX anunciaron la suspensión y reprogramación de partidos correspondientes al Clausura 2026 debido a la situación de seguridad registrada en el estado de Jalisco y otras regiones del país.

Las decisiones fueron tomadas luego de que autoridades locales activaran protocolos preventivos y emitieran recomendaciones ante hechos de violencia y bloqueos reportados en distintos puntos del occidente del país. Las ligas informaron que la prioridad es salvaguardar la integridad de jugadores, cuerpos técnicos, personal operativo y aficionados.

Clásico Nacional Femenil, entre los partidos afectados

Uno de los encuentros más relevantes que fue pospuesto es el Clásico Nacional de la Liga MX Femenil entre Guadalajara y América, correspondiente a la Jornada 10 del torneo Clausura 2026. El partido estaba programado para disputarse en el Estadio Akron, en Guadalajara.

La organización detalló que el compromiso será reprogramado en fecha y horario por confirmar, una vez que existan condiciones adecuadas para su celebración.

Liga de Expansión también modifica su calendario

En la Liga de Expansión MX, dos partidos fueron cancelados; los cuales fueron los duelos entre Tapatío y Tlaxcala FC, y el clásico tamaulipeco Tampico Madero vs Correcaminos correspondiente a la Jornada 7, la liga informó que los encuentros serán reprogramados, manteniendo comunicación con los clubes correspondientes y autoridades locales para definir las nuevas condiciones.

📰 La Liga BBVA Expansión MX informa: pic.twitter.com/c2a8M2Gn0p — Liga BBVA Expansión MX (@LigaMXExpansion) February 22, 2026

La Liga BBVA Expansión MX informa: pic.twitter.com/2Ijqh0w0YI — Liga BBVA Expansión MX (@LigaMXExpansion) February 22, 2026

Querétaro vs Juárez queda cancelado de la jornada

En la Liga MX, el duelo entre Gallos Blancos de Querétaro y FC Juárez, correspondiente a la Jornada 7 del Clausura 2026, fue igualmente cancelado y reprogramado como medida preventiva.

El encuentro estaba previsto para disputarse en el Estadio La Corregidora; sin embargo, ante el contexto de seguridad, la liga determinó aplazarlo hasta nuevo aviso. Hasta el momento no se ha confirmado la nueva fecha para su realización.

La Liga BBVA MX informa sobre el partido entre @Club_Queretaro y @fcjuarezoficial de la Jornada 7: pic.twitter.com/orgyTBhunl — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) February 22, 2026

Hasta el momento, el único partido que no ha sido mencionado oficialmente como partido cancelado, es el encuentro entre Pumas y Monterrey, encuentro que tiene fecha para realizarse el domingo 22 de febrero a las 17:00 hrs desde el Estadio Olímpico Universitario en la Ciudad de México.

Seguridad, la prioridad en el fútbol mexicano

Las distintas ligas reiteraron en sus comunicados que las determinaciones se tomaron en coordinación con autoridades estatales y municipales, priorizando la seguridad sobre el calendario deportivo.

Asimismo, se informó que en los próximos días se darán a conocer las fechas oficiales de reprogramación, una vez que las condiciones permitan garantizar un entorno seguro para todos los involucrados.

Con estas decisiones, el fútbol mexicano ajusta su agenda del Clausura 2026, en espera de que la situación de seguridad se estabilice para retomar con normalidad las actividades en sus distintas divisiones.