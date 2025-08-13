Suspenden dos meses al exárbitro de la Premier David Coote

Coote, que perdió su trabajo como árbitro del más alto nivel, apareció en un vídeo que se viralizó en redes sociales insultando a Klopp

El que fuera árbitro de la Premier League David Coote ha recibido una suspensión de dos meses por parte de la federación inglesa (FA, por sus siglas en inglés) por los comentarios que vertió sobre el exentrenador del Liverpool Jürgen Klopp.

Coote, que perdió su trabajo como árbitro del más alto nivel, apareció en un vídeo que se viralizó en redes sociales insultando a Klopp, lo que llevó a la FA de una "falta grave" del código de conducta por hacer mención a la nacionalidad del entrenador en el mismo.

Además, el excolegiado tendrá que asistir a un programa de educación cara a cara.

Esta sanción se suma a la que ya le impuso la UEFA y por la que no podrá volver a dirigir un partido hasta el 30 de junio de 2026.

A la publicación de ese vídeo le siguieron una serie de acusaciones en internet, como otro clip en el que supuestamente consumía estupefaciente durante la disputa de la Eurocopa de 2024 en la que dirigió varios partidos.

Además, fue acusado de beneficiarse económicamente al sacar una amarilla a propósito en un partido del Championship (Segunda división inglesa) en 2019. La FA le absolvió de dichas acusaciones en junio de este año.