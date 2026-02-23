Suspenden clásico nacional femenil entre Chivas y América

Los partidos entre Guadalajara Femenil y América Femenil, fueron suspendidos debido a los hechos de violencia registrados en Jalisco

Los partidos del llamado “clásico nacional” de la Liga MX Femenil entre Guadalajara Femenil y América Femenil, así como el duelo de la Liga de Expansión MX entre Tapatío y Tlaxcala FC, fueron suspendidos debido a los hechos de violencia registrados en Jalisco.

En varios municipios del estado, autoridades locales emitieron alertas para que la población evite salir de sus domicilios ante los diversos incidentes reportados en la región.

Ante este contexto, tanto la Liga MX Femenil como la Liga de Expansión MX optaron por posponer los encuentros programados para este domingo en Guadalajara.

Clásico en el Akron, sin jugarse

La Liga MX Femenil informó que el partido correspondiente a la jornada 10 del Clausura 2026, previsto para las 17:00 horas en el Estadio Akron, será reprogramado con fecha y horario por confirmar.

Tapatío vs Tlaxcala se mueve al lunes

Por su parte, la Liga de Expansión MX detalló que el encuentro de la jornada 7 entre Tapatío y Tlaxcala, que se disputaría a las 16:00 horas en el Estadio Gregorio "Tepa" Gómez, fue pospuesto.

El organismo precisó que el partido se jugará el lunes 23 de febrero de 2026, en horario aún por definir.

Las autoridades deportivas reiteraron que la prioridad es salvaguardar la integridad de jugadoras, jugadores, cuerpos técnicos y aficionados mientras se normalizan las condiciones de seguridad en la entidad.