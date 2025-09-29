Suspenden a entrenadora de Lynx por insultar a los árbitros

Esta es la primera vez en la historia de la WNBA que un entrenador es suspendido y multado durante los juegos de playoffs

La entrenadora principal de Minnesota Lynx, Cheryl Reeve, fue suspendida por un juego junto a sus asistentes, luego de insultar a los árbitros en el Juego 3 de su serie de semifinales de la WNBA.

Esto sucedió en el último cuarto del encuentro contra Phoenix Mercury, donde una acción no fue sancionada de la manera correcta. La entrenadora persiguió y reprendió a una de las árbitro cuando le restaban 21.8 segundos al reloj.

En sus reclamos mencionó que por una jugada, Napheesa Collier se lesionó el tobillo izquierdo y no fue castigado.

Cuando Eric Thibault y Rebekkah Brunson la sacaban de la cancha, Reeve siguió insultando, pero ahora a los aficionados, lo que provocó el descontento de la WNBA.

THERE IS SO MUCH GOING ON WTFFFFFFF CHERYL REEVE EJECTED pic.twitter.com/8yE1rMJnIq — Shabazz 💫 (@ShowCaseShabazz) September 27, 2025

Por medio de un comunicado, la liga describió los hechos ocurridos durante el encuentro y explica la razón de su sanción.

"Su conducta y comentarios incluyeron perseguir agresivamente y abusar verbalmente de un árbitro del juego en la cancha, no abandonar la cancha de manera oportuna tras su expulsión con 21.8 segundos para jugar en el último cuarto, comentarios inapropiados hechos a los fanáticos al salir de la cancha y comentarios hechos en una conferencia de prensa posterior al juego" detalló.

Mientras que la Asociación Nacional de Árbitros de Baloncesto publicó que los árbitros tuvieron la razón en no sonar su silbato, pues aparentemente "no es una falta".