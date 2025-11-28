Suspenden a Adonai Escobedo por errores en Rayados vs América

Tanto Adonai, como quien fue árbitro central del encuentro, cometieron errores que la Comisión de Árbitros consideró muy graves, por lo que fueron sancionados

Apenas un día después de que Rayados derrotara 2-0 al América en los Cuartos de Final de Ida en Liga MX, la Comisión de Arbitraje suspendió al director del VAR, Adonai Escobedo, por los errores que cometió en el encuentro y que perjudicaron a un equipo.

Pero él no fue el único suspendido, pues también se tomaron acciones en contra del Jesús Rafael Valle, quien para este encuentro partió como árbitro central, también cometiendo varios errores durante todo el compromiso.

De acuerdo con información de David Medrano, ninguno de los dos silbantes volvería a ver acción durante la Liguilla como castigo por su bajo rendimiento.

SUSPENDIDOS

La Comisión Disciplinaria decidió sancionar a Rafael López Valle y Adonai Escobedo por sus errores en el Rayados vs América y no volverán a trabajar en la Liguilla. Luego de la revisión del video se consideró que árbitro y VAR se equivocaron y feo. pic.twitter.com/Kz21y27oiE — david medrano felix (@medranoazteca) November 27, 2025

Estos fueron los errores arbitrales en el Rayados vs América

Dentro de las múltiples fallas en el criterio para marcar faltas menores, una acción que llamó mucho la atención fue una entrada del "Tecatito" Corona sobre el mediocampista azulcrema, Álvaro Fidalgo.

En ella, el mexicano entró con los tacos por delante para luchar por un balón, aunque terminó pisando directamente al español, acción que debió ser tarjeta roja y no fue señalada por el VAR.

De igual manera, una entrada de Ricardo Chávez sobre Brian Rodríguez pudo ser considerada como tarjeta roja, aunque terminó siendo amonestación.

Ya estuvo en otras polémicas

El año pasado, Adonai Escobedo estuvo en el ojo del huracán luego de su actuación en la Semifinal de Vuelta del Cruz Azul, vs América en el Apertura 2024, en el que "La Máquina" se vio afectada por un penal erróneo marcado para las "Águilas", además de uno a favor que no fue señalado. Además, marcó correcto un gol que debió ser anulado por fuera de lugar, a pesar de que contaba con VAR.

La situación escaló tanto, que directivos del club cementero lo fueron a encarar el término del partido hasta el vestidor de árbitros, donde tuvo que ser resguardado.

¿Cuándo es la Vuelta de los Cuartos de Final entre Rayados y América?

El encuentro definitivo entre regios y capitalinos será el sábado 29 de noviembre a las 17:00 horas en el Estadio Ciudad de los deportes

¿Qué necesita Rayados para avanzar a Semifinales?

Aunque el Monterrey llegará a la Ciudad de México con una cómoda ventaja, no debe confiarse, pues en su ciudad, América puede sacar su mística de Liguilla y remontar la serie.

No será fácil, pero los comandados por André Jardine necesitan ganar por dos goles para avanzar, pues el empate global les da el boleto a Semifinales por su mejor posición en la tabla.