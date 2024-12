 Suspenden 3 partidos a jugador que conmocionó a Lawrence

La NFL anunció este martes la suspensión por tres partidos sin paga a Azeez Al-Shaair, apoyador de los Houston Texans, por el golpe ilegal que provocó una conmoción cerebral a Trevor Lawrence, quarterback de Jacksonville Jaguars, el domingo pasado.

"Su falta de deportividad y respeto por el futbol americano y por todos aquellos que lo juegan, entrenan y disfrutan es preocupante y no refleja los valores fundamentales de la NFL. Su continuo desprecio por las reglas de juego de la NFL ponen en peligro la salud y la seguridad tanto de usted como de sus oponentes, algo que no será tolerado", señaló Jon Runyan, vicepresidente de operaciones de la NFL en una carta dirigida a Al-Shaair.

El vicepresidente de la liga fue el encargado de informar sobre la suspensión contra el apoyador por la acción que lesionó al mariscal de campo de Jaguars en la semana 13 de la temporada.

En el escrito, Jon Runyan le recordó al jugador las dramáticas consecuencias de su acción.

"Durante su partido contra los Jacksonville Jaguars, usted participó en una jugada que la liga considera inaceptable y una grave violación de las reglas de juego. Después del golpe ilegal, usted comenzó a pelearse", afirmó el directivo.

"El video muestra que golpeó la cabeza y el cuello del quarterback de Jaguars, Trevor Lawrence, después de que él claramente se deslizó con los pies por delante. Usted empujó el antebrazo y el casco y asestó un fuerte golpe en la cabeza y el cuello de su oponente cuando tenía tiempo y espacio para evitar dicho contacto", puntualizó Runyan.

It is now anticipated that Texans LB Azeez Al-Shaair will be suspended for the hit that he delivered Sunday to Jaguars QB Trevor Lawrence. The only question is for how long. pic.twitter.com/P8phFecS02