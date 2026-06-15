Suspende Portugal entrenamiento por tormenta eléctrica en Florida

El panorama contrastó con el registrado apenas un día antes, cuando los futbolistas disfrutaron de un paseo por la playa bajo condiciones soleadas.

La selección de Portugal vio alterada su preparación rumbo a su debut internacional después de que una fuerte tormenta eléctrica obligara a cancelar el entrenamiento programado para este domingo en Palm Beach, Florida, donde el equipo mantiene su campamento de concentración.

Las condiciones meteorológicas comenzaron a deteriorarse durante la tarde con intensa actividad eléctrica y posteriormente fuertes lluvias, lo que llevó a que los jugadores fueran trasladados a un lugar seguro antes del inicio de la práctica.

Plantel modifica su agenda de trabajo

Ante la imposibilidad de realizar actividades al aire libre, el combinado luso efectuó únicamente trabajos de acondicionamiento físico bajo resguardo. La sesión fue reprogramada para la mañana del lunes, al igual que las actividades previstas con los medios de comunicación.

La situación también obligó al desalojo de periodistas que ya se encontraban en el centro de prensa ubicado junto al campo de entrenamiento.

🚨🚨🚨🇵🇹 EMERGENCY!!!



A thunderstorm is approaching Portugal's training camp in Palm Beach ⛈️



Training is highly likely to be canceled pic.twitter.com/EsuHMSnygP — The Nassr Tribune™️ (@AlNassrTribune) June 14, 2026

Portugal debutará el miércoles

La selección portuguesa llegó a Estados Unidos el pasado viernes y hasta ahora solo ha podido completar una sesión de entrenamiento. Su primer compromiso será el miércoles frente a la República Democrática del Congo en Houston.

El panorama contrastó con el registrado apenas un día antes, cuando los futbolistas disfrutaron de un paseo por la playa bajo condiciones soleadas.

Tormentas son frecuentes en Florida

Las tormentas eléctricas son habituales durante esta época del año en Florida y con frecuencia afectan eventos deportivos. Las autoridades estadounidenses suspenden actividades cuando se detectan rayos en un radio cercano a los recintos deportivos y exigen esperar al menos 30 minutos después del último relámpago antes de reanudar cualquier evento.