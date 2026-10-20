Suspende Portugal 30 días a Cristiano por abandonar concentración

Cristiano Ronaldo abandonó de forma abrupta la concentración de su selección el pasado 30 de septiembre por diferencias con el técnico Jorge Jesus

Cristiano Ronaldo ha sido sancionado con 30 días de suspensión y una multa de 255 euros por abandonar la concentración de la selección de Portugal debido a desacuerdos con el seleccionador, Jorge Jesus, anunció este lunes el Consejo de Disciplina de la Federación Portuguesa de Futbol (FPF).

Cristiano Ronaldo, de 41 años, abandonó de forma abrupta la concentración de su selección el pasado 30 de septiembre por desavenencias con Jesus tras no haber sido alineado en el partido contra Noruega en Oslo el 27 de ese mismo mes.

Según Cristiano, el motivo del conflicto fue que Jesus le hizo calentar durante media hora y luego no le sacó al campo.