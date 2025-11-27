Suspende NFL a Tre'von Moehrig por golpear a jugador de los 49ers

El final de una jugada ya muerta, Moehrig conectó un gancho a los bajos de Jennings, quien de inmediato dobló el cuerpo por el dolor

La NFL suspendió este martes por un partido a Tre'von Moehrig, defensivo profundo de Carolina Panthers, por dar un puñetazo en la ingle de Jauan Jennings, receptor de los San Francisco 49ers.

"Moehrig golpeó al receptor de San Francisco, Jauan Jennings, al final de una jugada infringiendo las reglas que se aplican a cualquier acto contrario a los principios generales de la deportividad, incluyendo, entre otros, lanzar un puñetazo, un codazo o una patada a un oponente", afirmó la NFL en un comunicado.

El incidente ocurrió en el último cuarto del partido en el que los 49ers derrotaron a los Panthers 20-9 el lunes pasado.

Ocurrió a la mitad del último cuarto, al final de una jugada ya muerta, Moehrig conectó un gancho a los bajos de Jennings, quien de inmediato dobló el cuerpo por el dolor, pero la acción, que no fue vista por los oficiales, quedó sin penalización.

Al final del partido, Jauan buscó a Tre'von para empujarlo, aunque fue separado con rapidez por sus compañeros ante las burlas del defensivo de Carolina.

Luego de las reiteradas repeticiones que la cadena de televisión transmitió del puñetazo al final del partido, la NFL determinó el castigo para Moehrig.

"El safety de los Carolina Panthers, Tre'von Moehrig, ha sido suspendido sin goce de sueldo por un partido debido a un acto de conducta antideportiva", agregó el escrito de la liga.

En agosto pasado, la NFL advirtió a los jugadores de los 32 equipos que castigaría con mayor severidad las acciones antideportivas, gestos violentos y sexuales a partir de esta temporada.

La de Tre'von Moehrig es la tercera suspensión por conducta antideportiva en lo que va de esta temporada.