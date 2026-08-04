Suspende LMB indefinidamente a Danry Vásquez tras pelea

Danry Vásquez encendió los ánimos en el diamante tras la agresión a Rodolfo Amador que provocó una trifulca en el duelo entre Toros y Acereros

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La Liga Mexicana de Beisbol (LMB) anunció la suspensión inmediata e indefinida del jardinero venezolano Danry Vásquez, de los Toros de Tijuana, luego de la pelea que protagonizó durante el encuentro del pasado domingo frente a los Acereros de Monclova.

El incidente ocurrió en la parte baja de la cuarta entrada del tercer juego de la serie disputada en el Toros Mobil Park.

Durante una jugada de "tira y tira" entre tercera base y el plato, Vásquez fue puesto out por el tercera base de Monclova, Rodolfo Amador. Tras ser tocado para completar la jugada, el pelotero de Tijuana reaccionó de manera violenta al lanzar un puñetazo contra Amador y posteriormente propinarle una patada cuando ya se encontraba en el suelo.

La agresión provocó que jugadores y cuerpos técnicos de ambas organizaciones abandonaran las bancas y bullpens, derivando en una trifulca generalizada que obligó a detener el partido por más de una hora.

El altercado dejó un saldo de cuatro expulsados y un jugador lesionado que requirió traslado en ambulancia para recibir atención médica.

Liga Mexicana de Beisbol condena los hechos

Mediante un comunicado, la Presidencia Ejecutiva de la LMB condenó los hechos y señaló que este tipo de conductas son incompatibles con los valores de respeto, integridad y juego limpio que promueve el circuito.

Además, informó que continúa revisando la participación de otros involucrados para determinar posibles sanciones adicionales conforme al reglamento vigente.

La suspensión indefinida representa un duro golpe para los Toros de Tijuana en la recta final de la temporada, ya que Vásquez era una pieza importante en la alineación del club y, de mantenerse el castigo, quedaría fuera de la actividad rumbo a los playoffs.

La decisión de la liga fue tomada un día después de los hechos y podría derivar en una resolución definitiva una vez concluya la revisión disciplinaria del caso.