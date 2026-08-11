Suspende Conmebol partidos en Colombia por terremoto

La Confederación aplazó los encuentros de Libertadores y Sudamericana entre Deportes Tolima e Independiente del Valle, y Santa Fe contra River Plate

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) suspendió los partidos de Copa Libertadores y Copa Sudamericana programados esta semana en Colombia, luego del terremoto de magnitud 7.4 que sacudió al país y dejó víctimas y daños materiales en distintas regiones.

A través de un comunicado, el organismo expresó su solidaridad con el pueblo colombiano y anunció la suspensión del encuentro de octavos de final de la Copa Libertadores entre Deportes Tolima e Independiente del Valle, de Ecuador.

El partido estaba programado para este martes 11 de agosto, a las 19:30 horas locales, en el estadio Manuel Murillo Toro, de Ibagué. La Conmebol señaló que la decisión busca preservar la seguridad de todas las personas involucradas y mostrar respeto por las víctimas del terremoto.

Deportes Tolima vs. Independiente del Valle fue suspendido temporalmente tras los terremotos que afectaron a Colombia y en solidaridad con el pueblo colombiano.



Más información: https://t.co/JBhaaGN2uM pic.twitter.com/cKwuAT8drR — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) August 10, 2026 También fue aplazado el encuentro de la Copa Sudamericana entre Santa Fe, de Colombia, y River Plate, de Argentina, previsto para este miércoles 12 de agosto a las 19:30 horas en el estadio Nemesio Camacho El Campín, de Bogotá. La Conmebol informó que ofrecerá posteriormente detalles sobre la reprogramación de ambos partidos y reiteró su acompañamiento a Colombia ante la emergencia. El terremoto se sintió en ciudades como Bogotá, Cali, Popayán, Manizales, Armenia, Pereira y Medellín, además de regiones de Ecuador, Panamá y Venezuela. Ante la magnitud de los daños, el gobierno colombiano declaró la situación de desastre nacional.