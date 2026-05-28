Suprema Corte de EUA permite avanzar demanda contra la NFL

La Suprema Corte de Estados Unidos rechazó intervenir en la demanda por discriminación racial presentada por el exentrenador de los Miami Dolphins, Brian Flores

La Suprema Corte de Estados Unidos rechazó intervenir en la demanda por discriminación racial presentada por el exentrenador de los Miami Dolphins, Brian Flores, contra la NFL, decisión que permitirá que el caso continúe su curso hacia un juicio en tribunales de Nueva York.

Los jueces se negaron a aceptar la apelación promovida por la liga, que buscaba que el proceso fuera resuelto mediante arbitraje interno en lugar de un tribunal abierto. El magistrado Brett Kavanaugh fue el único integrante de la Corte que expresó desacuerdo con la decisión.

Brian Flores presentó la demanda en febrero de 2022, luego de ser despedido por los Dolphins de Miami. En el recurso legal, el entrenador afroamericano acusó a la NFL de mantener prácticas de contratación “plagadas de racismo”, particularmente contra entrenadores negros.

Posteriormente se sumaron al caso otros entrenadores afroamericanos: Steve Wilks y Ray Horton.

Actualmente, Flores se desempeña como coordinador defensivo de los Minnesota Vikings.

La NFL buscaba llevar el caso a arbitraje

La NFL sostuvo durante el proceso que el conflicto debía resolverse mediante el sistema de arbitraje contemplado por la liga y no ante tribunales civiles. Sin embargo, cortes inferiores fallaron previamente a favor de los demandantes.

Tras la decisión de la Suprema Corte, la NFL señaló que respetará el fallo y aseguró estar preparada para defenderse conforme avance el litigio.

“La NFL debe aceptar ahora que su comisionado no puede ser el árbitro de las denuncias de discriminación contra la liga y sus equipos”, afirmaron los abogados de los demandantes, David Gottlieb y Douglas Wigdor.

Equipos involucrados en la demanda

Flores incluyó en la demanda a los siguientes equipos:

Denver Broncos

New York Giants

Houston Texans

El entrenador argumentó que algunas entrevistas laborales realizadas con estas franquicias no fueron procesos genuinos.

Por su parte, Steve Wilks acusó a los Arizona Cardinals de contratarlo en 2018 como un “entrenador puente”, sin intención real de mantenerlo a largo plazo.

Ray Horton también aseguró que los Tennessee Titans realizaron una entrevista simulada en 2016 para cumplir requisitos de diversidad sin considerar seriamente su contratación.

El paso de Flores por Miami

Brian Flores dirigió a los Dolphins durante tres temporadas, en las que acumuló marca de 24 victorias y 25 derrotas, incluyendo dos campañas consecutivas con récord ganador, aunque sin clasificar a playoffs.

Su despido se produjo poco antes de que iniciara el proceso legal que ahora continuará en tribunales tras la negativa de la Suprema Corte de intervenir.