¡Supermáquina! Cruz Azul golea a Juárez y liga tres triunfos

Los cementeros derrotaron 4-3 a los "Bravos", que por poco empatan al equipo de Nicolás Larcamón en el regreso del Viernes Botanero

Después de tanto esperar por el parón de Selección, el mejor producto de la Liga MX está de regreso: el Vieeeeeernes Botanero; que vio una goleada por parte de Cruz Azul, que jugó sus mejores minutos en el semestre, en el que ya ligó tres triunfos.

El primer tiempo representó totalmente la esencia del Viernes Botanero, pues apenas a los 20 segundos se abrió el marcador con un buen gol de Agustín Palavecino, quien recibió un buen pase del "Toro" Fernández y la prendió como un auténtico 9.

¡Apareció Palavecino!



Con apenas 2 minutos en el reloj Cruz Azul abre el marcador ante Juárez.#MásAcciónMásDiversión #ViernesBotanero@calientesports te presenta los mejores momentos mientras apuestas y ganas https://t.co/cfoRkRMUnP pic.twitter.com/uqgdTyR1JY — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) January 31, 2026

Apenas unos minutos después, todavía con los "Bravos" desorientados, tuvieron una mala salida, la cual fue aprovechada por José Paradela, quien se tuvo confianza y la prendió desde fuera del área con "la de palo" y vacunó a Jurado.

Ya con "La Máquina" en control, los de Larcamón se sintieron mucho más cómodos, por lo que lograron tejer una jugada colectiva espectacular la cual fue firmada por Rotondi para el 3-0 antes del medio tiempo.

Pero como no podía ser de otra forma, el Viernes Botanero tenía que entregar uno de los famosos "momentos sublimes" del fútbol mexicano, el cual fue un penal más que dudoso a favor de Juárez, pues el VAR señaló una mano de Palavecino, quien estaba de espaldas intentando rechazar un centro que por rebote le pegó en la mano

Luego de reclamos y que Larcamón fuera expulsado junto con su auxiliar, Óscar Estupiñan cobró el penal a la perfección y le dio un rayo de esperanza a Juárez.

Desafortunadamente, para ellos la esperanza no le duró mucho a los fronterizos, pues 51' llegó Carlos Rodríguez, quien aprovechó muchas facilidades que dio la defensa rival para ponerse al borde del área y le pegó con todo el interior del pie para nuevamente vencer a Jurado.

Llegaron los últimos 10 minutos del partido cuando un tiro de esquina de los bravos fue aprovechado para aumentar el marcador a 2-4, fue el jugador brasileño Guilherme Castilho quien tras un rebote en el tiro de esquina definió con una tijera que venció al arquero Andres Gudiño y de esta forma aumentar el marcador.

¡Apareció Gilherme!



Juárez insiste en meterse en el partido y Gilherme Castilho pone el segundo de los Bravos en el marcador. #MásAcciónMásDiversión #ViernesBotanero@calientesports te presenta los mejores momentos mientras apuestas y ganas https://t.co/cfoRkRMUnP pic.twitter.com/eW0kZu1Rok — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) January 31, 2026

En tiempo de composición y cuando la gran mayoría de la afición celeste pensaba que el partido ya estaba definido, de forma inesperada apareció el doblete de Oscar Estupiñan para adelantar a los bravos con un 3-4 de manera parcial para intentar empatar el partido.

¡Se acerca Juárez!



Estupiñán con un remate consigue su doblete ante la Máquina. #MásAcciónMásDiversión #ViernesBotanero@calientesports te presenta los mejores momentos mientras apuestas y ganas https://t.co/cfoRkRMUnP pic.twitter.com/opnXjtx6fI — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) January 31, 2026

Sin embargo, tras seguir atacando por otros 10 minutos más que fueron añadidos por el árbitro Jesús Rafael López Valle, el encuentro termino con un marcador final de 3-4 a favor del Cruz Azul como visitante y se posicionan de manera parcial en el segundo lugar de la tabla general con 9 puntos.

Un punto de oro camotero

El inicio del Viernes Botanero se dio con el encuentro entre Puebla y Toluca, que fue un show de fallas por parte de los "choriceros", que dejaron ir dos puntos muy importantes.

Para sorpresa de nadie, el encuentro fue totalmente dominado por el Bicampeón, que tuvo hasta 21 remates, pero solo seis de ellos a puerta, incluido uno de Sebastián Córdova, quien falló un penal.