Superbowl LX: La ansiada revancha entre Patriots y Seahawks

El Super Bowl LX se juega este 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, casa de los 49ers y sede que ya albergó el Super Bowl 50, será apenas la segunda ocasión que este estadio reciba el partido por el campeonato de la NFL y la tercera vez que el Área de la Bahía de San Francisco funja como escenario del juego más importante del año.

Ahí se enfrentarán Seattle Seahawks y New England Patriots, dos equipos que cerraron la temporada 2025 con el mismo registro de 14-3 y que llegan con argumentos estadísticos sólidos para pensar en un duelo muy cerrado.

Como llegan ambas escuadras al partido más importante de la temporada

Seattle construyó su camino desde la defensa, los Seahawks permitieron apenas 17.2 puntos por partido, la cifra más baja de toda la liga, mientras que su ofensiva respondió con 28.4 puntos por juego, mostrando equilibrio entre ataque aéreo y terrestre.

Del otro lado, New England también encontró balance, los Patriotas sumaron 490 puntos en la temporada, con un promedio de 28.8 puntos por encuentro, mientras que su defensa aceptó solo 18.8 unidades por juego, números que reflejan consistencia en ambas partes del equipo.

En el plano individual, el quarterback de los Patriots, Drake Maye, lanzó para 4,394 yardas durante la campaña regular, mientras que el mariscal de campo de Seattle, Sam Darnold, superó las 4,000 yardas por pase, siendo pieza clave en el ataque de los Seahawks.

Esto quiere decir que ambos mariscales de campo llegarán a este partido con muy buenos números por sus grandes actividades individuales a lo largo de la presente temporada; sin embargo, entre ambos jugadores, Darnold tiene cierta ventaja al tener un poco más de experiencia dentro del máximo circuito del futbol americano tras pertenecer a 5 diferentes equipos en sus 8 años dentro de la NFL, fue parte de los Jets, 49ers, Panthers, Vikings y finalmente los Seahawks.

Mientras Drake Maye solamente tiene 2 años en la National Football League y solamente ha jugado con un solo equipo que es donde sigue actualmente, aunque tendrá una gran responsabilidad al tratar de conseguir la victoria y al mismo tiempo convertir a los Patriots como la franquicia con más Superbowls en la historia.

El antecedente que vuelve especial este enfrentamiento

Este duelo inevitablemente remite al Super Bowl XLIX de 2015, cuando Patriots y Seahawks se enfrentaron en un final que quedó grabado en la memoria de la NFL, con triunfo de New England por 28-24 en la última jugada del partido, a once años de distancia, la historia vuelve a cruzarlos en el escenario más grande.

Seattle busca su segundo título de Super Bowl, mientras que New England tiene la posibilidad de alcanzar su séptimo campeonato, una marca que lo colocaría por encima de cualquier otra franquicia en la historia con 7 campeonatos superando a su similar de Pittsburgh Steelers quienes tienen 7 títulos.

Leví’s stadium, un escenario acostumbrado a grandes eventos

Inaugurado en 2014, el Levi’s Stadium tiene capacidad para más de 68 mil aficionados y ya demostró su capacidad organizativa en el histórico Super Bowl 50, su diseño moderno y su historial como sede de eventos deportivos y espectáculos masivos lo convierten en un escenario ideal para un partido de esta magnitud.

Ahora, una vez más, será el centro de atención del deporte en EUA con dos equipos que llegan en plenitud deportiva.

¿Quién es el favorito a llevarse el Super Bowl?

De acuerdo con proyecciones estadísticas y modelos de inteligencia artificial, los Seahawks parten como ligeros favoritos para este Super Bowl LX, con probabilidades estimadas de victoria en torno al 52%, este margen se sustenta principalmente en su desempeño defensivo a lo largo del año.

Sin embargo, la experiencia de New England en este tipo de escenarios y la eficiencia mostrada durante la temporada hacen que el pronóstico se mantenga muy parejo de cara al partido.

Un duelo que se perfila táctico y cerrado

Por la manera en que llegan ambos equipos, todo apunta a un partido donde las defensas marcarán el ritmo y cada posesión tendrá un peso específico. Los detalles, los errores mínimos y la ejecución en momentos clave pueden inclinar la balanza.

Con historia compartida, estadísticas que respaldan su temporada y un escenario que ya sabe lo que es albergar un Super Bowl, Seahawks y Patriots protagonizan un enfrentamiento que tiene todos los ingredientes para quedarse en la memoria de la NFL.