Julius Randle sumó 28 puntos y Michael Porter Jr. anotó 23 en el triunfo 118-116 de Brooklyn Nets, con 19 tantos y 12 rebotes de Sharpe.

Los Brooklyn Nets se impusieron 118-116 a los Charlotte Hornets en un encuentro que se definió en el cierre tras una fuerte reacción del conjunto visitante en la segunda mitad, resultado con el que Brooklyn colocó su marca en 5-14 y Charlotte quedó con 4-14.

El conjunto local construyó su ventaja durante la primera mitad con 39 puntos en el primer cuarto y 34 en el segundo para irse al descanso con 73 unidades, respaldado por una mayor ventaja máxima de 27 puntos y un 53.8% en tiros de campo (43/80), además de 17 triples encestados en 39 intentos (43.6%).

Reacción de Charlotte y figuras del encuentro

En la segunda mitad, los Hornets apretaron el ritmo con 38 puntos en el tercer episodio y 28 en el último, apoyados en 25/30 en tiros libres (83.3%) y 12 pérdidas de balón frente a 18 de los Nets, aunque el margen inicial de Brooklyn terminó sosteniendo la victoria por dos unidades.

Por Charlotte, Coby White encabezó el ataque con 37 puntos (12/18 en tiros de campo, 5/9 en triples y 8/9 en tiros libres), 3 rebotes, 4 asistencias y 3 robos, secundado por Naz Reid con 27 tantos, Grayson Allen con 16, Hannes Steinbach con 10 puntos y 10 rebotes, y Ryan Kalkbrenner con 8 unidades y 6 tableros, mientras que Brandon Miller terminó con 4 puntos (1/14 en tiros de campo).

En Brooklyn, Julius Randle lideró la ofensiva con 28 puntos (10/17 en tiros de campo), 6 rebotes y 3 asistencias, acompañado por Michael Porter Jr. con 23 tantos (4/7 en triples) y 7 rebotes, Day'Ron Sharpe con 19 unidades, 12 rebotes, 5 asistencias y 3 robos, y Egor Dëmin con 16 puntos (4/8 desde el perímetro).

Claves estadísticas del partido

En el balance colectivo, Brooklyn superó 39-35 en rebotes totales a Charlotte y registró un 1.26 en puntos por posesión frente al 1.22 de los visitantes, mientras que ambos conjuntos igualaron en 27 asistencias y 3 bloqueos. Los Hornets capitalizaron 23 puntos de contraataque y 52 en el área de tiro libre, mientras que los Nets respondieron con 17 puntos de quiebre rápido y 42 en el área de tiro libre.