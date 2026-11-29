En Survivor Series de WWE, Penta quedó como último sobreviviente del equipo mexicano para superar a figuras como Cody Rhodes, CM Punk y Rollins.

La lucha libre mexicana se llevó una importante victoria en Estados Unidos. El equipo de México derrotó al representativo estadounidense durante Survivor Series: WarGames 2026, uno de los eventos más destacados de la WWE, celebrado este sábado 28 de noviembre en Houston, Texas.

La propia WWE confirmó el triunfo a través de sus redes sociales, donde publicó una imagen de los luchadores mexicanos con la leyenda “Winners” y el mensaje: “Team Mexico takes home the win tonight”.

Alineaciones y formato de eliminación en Survivor Series: WarGames 2026

El conjunto mexicano estuvo integrado por Rey Mysterio, quien fungió como capitán, Penta, Rey Fénix, Dragon Lee y El Grande Americano. Del otro lado, Estados Unidos presentó una alineación encabezada por Cody Rhodes, junto a CM Punk, Seth Rollins, LA Knight y Je’Von Evans.

El enfrentamiento se desarrolló bajo el formato tradicional de eliminación cinco contra cinco, en el que los luchadores debían abandonar el combate después de recibir una cuenta de tres, rendirse o ser descalificados.

Remontada de Penta para sellar el triunfo mexicano

México comenzó con ventaja al conseguir las eliminaciones de LA Knight y Je’Von Evans. Sin embargo, el equipo estadounidense reaccionó y consiguió darle la vuelta al marcador, dejando a Penta como el último representante mexicano frente a tres rivales.

Cuando parecía que la victoria sería para Estados Unidos, Penta protagonizó la remontada al eliminar a Cody Rhodes, CM Punk y Seth Rollins, para convertirse en el único sobreviviente de su equipo y sellar el triunfo mexicano.

La victoria tuvo un ingrediente especial por la calidad de los rivales que enfrentó la representación mexicana, entre ellos Rhodes, una de las principales figuras actuales de WWE, y Punk y Rollins, dos de los nombres más reconocidos de la compañía.