Supera Liga MX a la Bundesliga y Serie A en audiencia

La Liga MX se destaca entre las cinco principales ligas de fútbol a nivel mundial en términos de audiencia, superando incluso a competiciones como la Bundesliga y la Serie A.

Según un análisis realizado, se evaluaron las cinco ligas más populares en función de la asistencia en los estadios y la audiencia televisiva o en línea, revelando la gran popularidad de estas competiciones.

En el quinto lugar se encuentra la Serie A de Italia, hogar de equipos de renombre como el Inter de Milán, Juventus, Roma y Napoli. Esta liga registra un promedio de 24,700 espectadores en los estadios y más de 2 millones de espectadores en televisión.

Por otro lado, el fútbol mexicano, con el Club América como actual campeón, cuenta con una media de 25,557 aficionados en los estadios y supera los 3 millones de televidentes.

La tercera posición es ocupada por la Ligue 1 de Francia, que a pesar de no contar con figuras como Lionel Messi y con la inminente salida de Kylian Mbappé, atrae a un promedio de 22,484 aficionados en los estadios y tiene una audiencia televisiva de más de 10 millones de personas.

LaLiga de España, donde compiten dos de los equipos más poderosos del mundo, Real Madrid y Barcelona, fue seguida por 76 millones de aficionados durante la temporada pasada.

Sin embargo, el primer puesto es ocupado por la Premier League de Inglaterra, con un promedio de 38,181 fanáticos en los estadios y una audiencia televisiva global de 643 millones de espectadores por partido, superando los 3.2 millones de personas en todo el mundo.

🚨🚨| Top 5 most watched football leagues in the world based on their worldwide television audience:



1. Premier League

2. LaLiga

3. Ligue 1

4. Liga MX

5. Serie A pic.twitter.com/c1r3EiOSAn