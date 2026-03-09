Supera Lamine Yamal su propio récord goleador con Barcelona

Además de sus goles, el extremo también suma 14 asistencias en todas las competiciones, lo que refuerza su participación ofensiva

Lamine Yamal continúa sumando registros destacados con el Barcelona tras marcar el gol del triunfo ante el Athletic Club en LaLiga EA Sports. Con esa anotación, el delantero alcanzó 19 goles en la temporada, superando su mejor marca goleadora con el primer equipo del conjunto azulgrana.

El tanto también representó un nuevo hito en su carrera, ya que el atacante llegó a 50 goles como profesional antes de cumplir los 19 años, una cifra que incluye sus anotaciones con el club catalán y con la selección española.

Alcanza 50 goles como profesional antes de los 19 años

Con el gol anotado frente al Athletic Club, el futbolista nacido en Mataró suma 44 goles con el Barcelona y seis con la selección española. El registro llega antes de su cumpleaños número 19, que celebrará el próximo 13 de julio.

La cifra supera el ritmo goleador que tuvieron otras figuras del fútbol en sus primeros años como profesionales. Lionel Messi alcanzó los 50 goles después de cumplir los 20 años, mientras que Cristiano Ronaldo lo consiguió tras superar los 21.

Supera su mejor marca goleadora con el Barcelona

En la presente campaña, Lamine Yamal ya acumula 19 anotaciones en 36 partidos, superando las 18 dianas que registró durante la temporada anterior con el primer equipo azulgrana.

La diferencia también se refleja en la cantidad de encuentros disputados. En el curso pasado necesitó 55 partidos para alcanzar su anterior registro, mientras que en la actual campaña lo ha superado en menos apariciones.

Además de sus goles, el extremo también suma 14 asistencias en todas las competiciones, lo que refuerza su participación ofensiva dentro del equipo dirigido por Hansi Flick.

Se convierte en el máximo goleador del Barcelona esta temporada

Con sus 19 goles, el joven atacante se posiciona como el máximo goleador del Barcelona en todas las competiciones durante el presente curso.

Detrás de él aparecen Ferran Torres con 16 anotaciones, mientras que Raphinha y Robert Lewandowski suman 14 cada uno. En la lista también figuran Fermín López con 11 tantos y Marcus Rashford con 10.

Rompe marca histórica en LaLiga antes de cumplir 19

Desde su debut en la élite, Lamine Yamal acumula 29 goles en LaLiga antes de cumplir los 19 años. Con ese registro supera los 28 tantos que logró Raúl González con el Real Madrid a esa edad durante la temporada 1995/96.

La cifra lo convierte en el jugador con más goles en la competición española antes de alcanzar esa edad en las últimas décadas.