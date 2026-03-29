Supera Donovan Carrillo caídas y entra al Top 20 mundial

Su actuación en Praga refuerza la presencia de México en el patinaje artístico internacional la cual ha contribuido a visibilizar esta disciplina en el país

Donovan Carrillo cerró su participación en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico con sede en Praga con una actuación que confirmó su presencia entre la élite internacional. El patinador mexicano logró ubicarse dentro de los 20 mejores del mundo, consolidando su trayectoria en una de las competencias más exigentes del circuito.

El resultado adquiere relevancia al considerar los desafíos que enfrentó durante la temporada 2025-2026, marcada por obstáculos físicos y logísticos. A pesar de ello, Carrillo consiguió avanzar a la final y mantenerse competitivo frente a atletas de países con tradición en deportes invernales.

¿Cómo fue la rutina de Donovan Carrillo en la final?

En el programa libre, Donovan Carrillo presentó una rutina que combinó dificultad técnica con un enfoque personal. El patinador eligió una selección musical de Elvis Presley, integrando temas como My Way, Trouble, Jailhouse Rock y A Little Less Conversation.

La ejecución sumó 140.09 puntos, aunque se vio afectada por un par de caídas durante la presentación. A pesar de estos errores, logró concluir su rutina con seguridad, lo que fue reconocido por el público presente, que respondió con aplausos al cierre.

El programa también incluyó un homenaje a su abuela materna, elemento que aportó una carga emocional a la actuación y formó parte de la narrativa del patinador sobre el hielo.

Donovan Carrillo🇲🇽 finaliza 19° en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico Praga 2026.



Sumó 219.74 pts.

Programa corto: 79.65

Programa libre: 140.09



Es su segunda mejor actuación mundialista, por detrás de su 15° lugar en 2024. pic.twitter.com/rnIpeduFea — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) March 28, 2026

¿Cuál fue su puntaje total en el Mundial?

El resultado final se definió con la suma del programa corto y el programa libre. En la primera fase, Carrillo obtuvo 79.65 puntos, una cifra que le permitió asegurar su lugar en la final y superar registros previos en competencias recientes.

Con un total de 219.74 unidades, el mexicano se colocó entre los mejores 20 patinadores del mundo, en un entorno dominado históricamente por representantes de Europa, Asia y Norteamérica.

Este desempeño confirma su constancia en el circuito internacional y su capacidad para mantenerse competitivo en eventos de alto nivel.

¿Qué impacto tiene este resultado para México?

La actuación de Donovan Carrillo en Praga refuerza la presencia de México en el patinaje artístico internacional. Su participación ha contribuido a visibilizar esta disciplina en el país y en América Latina.

Durante la competencia, la presencia de aficionados mexicanos se hizo notar en las gradas, con banderas y muestras de apoyo que acompañaron cada una de sus presentaciones.

El patinador ha señalado en diversas ocasiones su intención de impulsar el desarrollo del deporte en el país, así como la posibilidad de que México pueda albergar una competencia internacional en el futuro.

¿Qué sigue para Donovan Carrillo?

Tras concluir la temporada, Carrillo iniciará una etapa de preparación enfocada en nuevos retos dentro del circuito internacional. Su objetivo es continuar escalando posiciones en el ranking de la ISU (International Skating Union).

El resultado obtenido en el Mundial de Praga representa un paso más en su carrera, al tiempo que consolida su papel como referente del patinaje artístico en la región.

Con este desempeño, el mexicano mantiene su proyección internacional y refuerza su presencia en una disciplina donde ha logrado posicionarse como uno de los principales exponentes latinoamericanos.