Supera Correcaminos a Jaiba Brava con anotación de penal

El conjunto visitante sufrió la expulsión de uno de sus defensores en la parte complementaria y se quedó sin posibilidad de empatar.

En la edición número 44 del clásico tamaulipeco, el equipo de Correcaminos se llevó el partido ante la Jaiba Brava con gol de Omar Islas.

Ante un duelo disputado en la capital del estado de Tamaulipas, el local impuso condiciones y se llevó el resultado al minuto 55' después de que Omar Islas cobrara de manera positiva el penal a favor de su equipo.

Todo se volvería en contra de Tampico Madero al minuto 75', una doble amarilla haría que Óscar Manzanares se fuera expulsado del partido.

Con este resultado, el equipo de Correcaminos llega a 15 puntos en el torneo, mientras que la Jaiba Brava se mantiene con 11 unidades.