El resultado deja a México en cuarto lugar del Grupo E con 14 puntos y a Chile en quinto con 12, con seis boletos directos en disputa.

Con un triple decisivo y el aprovechamiento de cuatro tiros libres fallados por la visita en el cierre, la selección de baloncesto de Chile venció este viernes 66-64 a México en Santiago, manteniendo con vida sus aspiraciones matemáticas y apretando la pelea de los aztecas rumbo al Mundial FIBA de Catar 2027, en duelo correspondiente a la quinta ventana clasificatoria.

El triunfo coloca al cuadro chileno en el quinto escalón del Grupo E con 12 puntos —a falta de tres jornadas para concluir la eliminatoria—, mientras que México permanece en la cuarta posición con 14 unidades. El certamen reparte seis boletos directos para los tres mejores de cada sector, y el último cupo se definirá entre los mejores cuartos lugares de ambas zonas.

Arranque efectivo de México y reacción chilena en el tercer cuarto

En el Coliseo Ismenia Pauchard Demierre, el conjunto dirigido por Omar Quintero impuso condiciones en el inicio con más del 70% de efectividad en tiros de dos puntos durante el primer cuarto, impulsado por Gael Bonilla (8 puntos), Pako Cruz (5) y el trabajo reboteador de JJ Ávila, frente a una ofensiva local imprecisa —con Felipe Hasse acertando apenas uno de seis intentos— que cerró abajo 12-20.

Durante el segundo período, los mexicanos sostuvieron su producción en la pintura con mayor presencia de Ávila y un par de triples para ampliar la ventaja a 31-43 al descanso, pese a que Franco Morales aportó ocho de los 19 puntos chilenos desde la banca y Hasse comenzó a responder en un tramo en el que los locales rondaron el 32% en tiros de campo.

El giro llegó en el tercer cuarto: el equipo de Juan Manuel Córdoba elevó la intensidad defensiva, provocó pérdidas de balón y capitalizó la baja anotadora mexicana —limitada a ocho puntos, seis de ellos en dos triples de Cruz— para tomar la delantera por primera vez con un 59-51, liderado por los 10 tantos de Ignacio Varela con respaldo de Hasse y Morales.

Un cierre tenso definido en la última jugada

En el último cuarto, México ajustó su defensa y aprovechó la falta de puntería de los anfitriones en un tramo de baja anotación y paridad en el rendimiento general. Con el marcador apretado hasta los instantes finales, Varela clavó el triple que inclinó la pizarra y el cuadro local selló el 66-64 tras los cuatro fallos desde la línea de libres del conjunto tricolor.