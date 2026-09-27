Suma Tigres siete partidos sin perder en casa contra Puebla

La última vez que la "Franja" salió con la mano en alto del Estadio Universitario fue el 15 de enero de 2022, cuando ganó por 2-0

Aun con los dos cambios en el timón de Tigres, parece que su barco está cerca de hundirse, pues el equipo está rondando el sótano de la Liga MX y este sábado tiene una prueba que suele ser relativamente sencilla para los felinos: el Puebla.

Sin embargo, los "Camoteros" viven un buen momento, pues suman 14 unidades y están desplegando un fútbol agradable que los tiene no solo en el octavo lugar de la tabla, sino a menos de tres puntos del top.

Ante esto, los felinos están urgidos de sacar la victoria en casa frente a un rival contra el que tienen siete partidos seguidos sin perder ante ellosy que puede servirles como envión anímico para el complicadísimo cierre de campaña que tendrá el equipo de Vucetich.

La última vez que la "Franja" salió con la mano en alto del Estadio Universitario fue el 15 de enero de 2022 por un encuentro de la jornada 2 del Clausura de ese año.

Con un 11 titular lleno de figuras como Guido Pizarro, Rafael Carioca, el "Diente" López y Florian Thauvin, parecía que los entonces dirigidos por Miguel Herrera pasarían por encima de la visita, que dirigía Nicolás Larcamón.

Contrario a lo que se suele ver cuando estos equipos visitan Nuevo León, Puebla vino a proponer y se llevó la victoria gracias a un autogol de Carlos Salcedo y un tanto de penal de Pablo Parra.

Desde entonces, Tigres ganó seis encuentros y empató solo uno en 2023, el cual estuvo a nada de perder, de no ser por un gol de Nicolás Ibáñez sobre el final para igualar.

La última vez que Puebla se plantó en San Nicolás, el equipo felino le plantó un lapidario 7-0 que la afición desea repetir para el encuentro del sábado.