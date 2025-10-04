Suma Rayados cinco partidos sin perder en Tijuana

La última derrota regia en la frontera fue hace más de cinco años, cuando el equipo entonces comandado por el "Turco" Mohamed perdió 2-1

Tras su triunfo ante Santos, Rayados comenzó a retomar la confianza, algo que será vital a la hora de visitar una de las canchas más complicadas del país: el estadio Caliente, donde tiene una buena racha.

Esta cancha única dentro del fútbol mexicano tiene la particularidad de que es de pasto sintético, algo que cambia por completo los planteamientos de los equipos, pues jugar en otra superficie suele ser una desventaja.

Sin embargo, parece que al Monterrey no le pesa este cambio, pues tiene cinco partidos consecutivos sin perder cuando visita a Xolos, que no contará con Gilberto Mora, una gran limitante.

Cabe resaltar que uno de los triunfos fue en la Final de ida por la Copa MX, la cual terminó siendo para Rayados y que le valió ganar la última edición de este torneo.

Rayados tiene un reto importante enfrente, porque Xolos también llegará inspirado, luego de quitarle el invicto a Cruz Azul, precisamente jugando en su fortaleza fronteriza.